Vinyetari: periodisme en còmic a l’ARA

El periodisme dibuixat s’instal·la a l’ARA aquest agost. Cinc autors de prestigi publicaran al diari reportatges en forma de còmic sobre temes diversos, des del feminisme fins als reptes dels pares de fills amb diversitat funcional. Miguel Gallardo obrirà el foc diumenge que ve, 5d’agost, amb una historieta periodística sobre la massificació turística, i després arribaran autors del prestigi d’Oriol Malet, Ricard Efa i el tàndem de Cristina Durán i Miguel Ángel Giner Bou.

L’aposta de l’ARA pel periodisme en vinyetes s’agruparà sota l’epígraf de Vinyetari, títol de la nova secció del suplement Diumenge que vol donar veu al còmic de no-ficció i aprofundir en temes d’actualitat amb recursos expressius i plàstics, posant l’èmfasi en la mirada personal de l’autor i seguint l’exemple de Joe Sacco ( Gorazde) o Guy Delisle ( Pyongyang). Són els grans referents d’un gènere que ha produït en els últims temps obres notables com la reflexió metaperiodística Oscuridades programadas, de la nord-americana Sarah Glidden, i la crònica sobre el món de les ferralleries il·legals de Barcelona Los vagabundos de la chatarra, de Jordi Carrión i Sagar Forniés.

Els reportatges en vinyetes no són nous a l’ARA, que fa tres anys que incorpora la historieta periodística en les edicions especials que publica amb motiu del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. En aquests diaris especials, íntegrament il·lustrats per dibuixants de còmic, també s’hi han publicat historietes de no-ficció d’autors com ara Manel Fontdevila, Ana Penyas (premi a l’autora revelació de l’últim Saló del Còmic) i Carrión amb Forniés.

També han apostat pel gènere diaris del prestigi de The Guardian o La Repubblica i, sobretot, The New York Times, que fa uns mesos fins i tot va guanyar un premi Pulitzer gràcies a Welco me to the real world, una sèrie de reportatges en vinyetes de Jake Halpern i Michael Sloan sobre l’experiència d’una família siriana de refugiats acollits als Estats Units.L’auge del periodisme dibuixat també ha propiciat l’aparició de revistes especialitzades encapçalades per la francesa Revue Dessinée, dedicada en exclusiva als reportatges en còmic.

Quatre reportatges en vinyetes

Gallardo, un veí en guerra amb el turisme massiu

El 2014 Miguel Gallardo va marxar de la casa del barri Gòtic on feia 20 anys que vivia. El van “fotre fora” les munions de turistes que visitaven el barri i feien impossible la vida normal; indirectament també van provocar el tancament de negocis locals i la pujada dels lloguers. Resultat: la marxa de molts veïns de tota la vida. Però Gallardo no se’n va anar sense presentar batalla: un grup de veïns van formar “unes guerrilles antiturístiques” que van fer campanyes contra la massificació turística amb l’objectiu de conscienciar els visitants estrangers. El còmic El turisme és un gran inven t, que publicarà l’ARA diumenge que ve, 5 d’agost, és una prolongació d’aquesta lluita per un “turisme de les persones” que no interfereixi en les vides de la gent.

Popular gràcies al personatge de Makoki i també pels còmics biogràfics sobre la seva filla autista, la María, Gallardo ja fa uns anys que treballa en historietes de caire social, documentant per exemple la realitat de la República Dominicana que no veuen els turistes de Punta Cana o retratant els barris de Vallcarca, la Salut i el Coll en un quadern de viatge que acaba de sortir. “El còmic no és només una forma d’entreteniment, és un gran vehicle per transmetre informació amb una dimensió emocional que no té un article”, diu.

L’aventura a la Comic-Con de San Diego d’un dibuixant nominat als Eisner, Ricard Efa

Monet. Nómada de la luz, biografia del pintor impressionista, va proporcionar a Ricard Efa una nominació als premis Eisner, els més importants de la indústria nord-americana del còmic. La setmana passada el dibuixant sabadellenc va viatjar a la Comic-Con de San Diego, on es lliuraven els Eisner. Finalment no es va emportar el premi, però Efa no va tornar a casa amb les mans buides. Els lectors de l’ARA podran llegir el 12 d’agost un reportatge en primera persona sobre la seva visita: la Comic-Con vista per un dibuixant que observa com el cinema i els videojocs desplacen els còmics del seu tradicional santuari. “L’objecte físic del llibre està desapareixent de la fira”, observa el dibuixant, que va comprovar in situ que alguns dels estands més importants ja no venien còmics.

De formació autodidacta, Efa va treballar en animació, disseny gràfic i il·lustració abans de firmar el seu primer contracte amb l’editorial suïssa Paquet i començar a publicar la sèrie Les icariades, amb guió de Toni Térmens. “Vaig passar de dibuixar fanzins a àlbums europeus”, diu. En el mercat francès ha treballat amb les editorials més potents: Glénat, Dupuis, Delcourt... Els seus treballs més destacats són el premiat L’âme du vin, la sèrie Kia Ora, la citada biografia de Monet i el més personal, Seule, ambientat en un poblet dels Pirineus catalans durant la Guerra Civil.

Oriol Malet aprèn feminisme amb Natza Farré, Lolita Bosch, Júlia Bertran i Laia Servera

Quan fa unes setmanes Paula Bonet va patir una allau d’atacs a les xarxes socials per uns tuits crítics amb el masclisme, Oriol Malet va decidir que no es podia quedar de braços plegats. Aquest és el detonant de la historieta que publicarà a l’ARA el 19 d’agost recollint el testimoni de dones feministes i valentes que, com Bonet, han fet un pas per denunciar les desigualtats de gènere de la nostra societat. Per problemes d’agenda Bonet no participa en el reportatge, però Malet s’ha entrevistat amb dones igual de combatives: l’escriptora Lolita Bosch, la periodista i presentadora Júlia Bertran, la periodista Natza Farré i la presentadora del magazín infantil Info K, Laia Servera. “Buscava perfils diferents de feminisme”, explica Malet, que posa en valor la positivitat crítica de Bosch, la mirada íntima de Bertran (és l’autora de l’assaig M’estimes i em times ), el rigor divulgatiu de Farré i la importància de l’educació de la feina de Servera. Malet és un autor conegut sobretot pels seus treballs d’il·lustració en premsa (a més de portades de llibres i discos, cartells, etc.), però també és un dels pioners del còmic periodístic a casa nostra, ja que ha publicat entrevistes i reportatges en revistes com ara Jot Down i acaba de publicar a França l’adaptació al còmic del llibre de John Carlin El factor humà, sobre la figura de Nelson Mandela.

La tornada a classe dels nens amb diversitat funcional

Els valencians Cristina Durán i Miguel Ángel Giner Bou són els pares de la Laia, una nena amb paràlisi cerebral. Però també són un tàndem creatiu, dibuixant i guionista, respectivament, així que al còmic Una posibilidad van compartir amb els lectors la seva experiència amb la Laia: les preguntes sense resposta, els neguits, les alegries i l’esperança. I el 26 d’agost compartiran amb els lectors com és la tornada a l’escola d’una classe d’alumnes amb diversitat funcional, com es preparen els pares i què senten els nens. Durán i Giner Bou destaquen en el panorama actual del còmic pel compromís social dels seus treballs. L’últim és l’aclamat El dia 3, que parla de l’accident de metro de València i la lluita dels familiars de les víctimes contra l’oblit i el silenci que els polítics van voler imposar.