Júlia Serrasolsas: “Abans de coneixe’ns ens havíem fet plorar l’una a l’altra“

Des de fa uns anys, Instagram s’ha convertit en la nova via per relacionar-se entre persones: això s’aplica també a l’hora de fer amics. La Júlia Serrasolsas i la il·lustradora Queralt Guinart se seguien mútuament a la xarxa social, però mai s’havien conegut en persona. “La vaig començar a seguir fa poc més d’un any. M’agradava el seu art, que és molt compromès i té la temàtica LGTB molt present”, explica Serrasolsas, que juntament amb el seu germà Pau formen el grup de música Ginestà. Un dia, Guinart va publicar un Instagram Stories amb una cançó de la banda i Serrasolsas no es va poder estar d’enviar-li un missatge. “Em vaig adonar que ella també em seguia perquè li agradava la nostra música. És curiós, perquè abans de coneixe’ns ens havíem fet plorar l’una a l’altra amb el nostre art”, assenyala la cantant.

La Júlia i la Queralt es van veure per primera vegada en un concert de Jo Jet i Maria Ribot. “Recordo que vaig arribar, la vaig veure i ens vam abraçar i emocionar com si fóssim amigues de tota la vida”, explica Serrasolsas. Des d’aleshores han anat quedant i xerrant, i la seva amistat s’ha convertit en un lligam “molt sa, molt xulo, molt fort i molt intens”, diu la cantant. De la Queralt en valora molts aspectes. “És una persona que cuida molt els altres, que sempre està pendent. També és molt transparent. A les xarxes socials és molt sincera, i això fa que sembli que tots la coneixem”, apunta. Per a Serrasolsas, tenir a la seva vida algú com la Queralt Guinart és fonamental. “És una persona que fa créixer la gent que té al seu voltant. Tothom hauria de tenir al costat una persona com ella. Com a creadora m’ha ensenyat a fixar-me més en les petites coses, en els detalls. I té un compromís social molt fort, tant de bo tots els artistes fossin així”, afirma.

Just fa uns dies, Ginestà va llançar una cançó nova titulada Molts estius queden per viure. Per a aquest tema, van demanar a Guinart que els fes una portada a mida. “Al principi volíem fer un videoclip d’animació, però ens vam adonar que necessitàvem molt més temps del que teníem. Vam encarregar la portada a la Queralt i n’ha sortit una creació molt bonica, que encaixa molt amb nosaltres”, diu Serrasolsas. La cançó parla del confinament i el desconfinament a partir de la metàfora d’una tortuga que neix a la platja i que ha de conèixer el món, “les coses maques però també les que fan por”. Per il·lustrar el tema, Guinart ha dibuixat una gran tortuga al mar, jugant amb els tons roses i els grocs. “Ha sabut empapar-se de la cançó i transmetre el que buscàvem. La portada és molt Ginestà”, assegura Serrasolsas, satiseta.