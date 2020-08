La rumba del segle XXI de Rosalía

‘Milionària’, de Rosalía (2019)

“Rosalía Rosalía Rosalía Rosalía”. Era un titular de la revista satírica El Jueves del novembre del 2018. El subtítol i el text de la notícia contenien la mateixa paraula, repetides fins a l’infinit. Parodiava l’ampli tractament mediàtic que els mitjans han dispensat a la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Se n’ha fet notícia de tot: els premis que guanya, les publicacions que puja a les xarxes socials, els concerts que ofereix i, evidentment, les cançons que grava. Si cada vegada que es mou Rosalía genera notícies, imagineu quan la tarda del 3 de juliol del 2019 va ensenyar Milionària, la seva primera rumba i en català.

La vida de Rosalía s’ha explicat per activa i passiva: filla d’una família de classe mitjana, a casa seva hi sonava més Bob Dylan que Camarón, però va ser al descobrir el cantaor andalús que les portes del flamenc se li van obrir de bat a bat. D’aquí al Taller de Músics barceloní, a passejar-se per escenaris de tot el món anònimament i a col·laborar amb la seva parella de llavors -el raper C. Tangana- per començar a atraure els focus, el 2016. Només dos anys després, Rosalía era un fenomen global i la icona pop més important de la cultura catalana del segle XXI.

Quan va ensenyar la seva primera cançó coneguda en català no va suposar cap sorpresa entre els que l’han tractat. És el seu idioma matern, l’habitual i en el que se t’adreça amb total naturalitat. Tot i això, va ser especial per fer-ho enmig del seu pic de popularitat, poc després de publicar Con altura, amb J Balvin i El Guincho, la seva cançó amb més escoltes amb una diferència aclaparadora, i en plena gira de festivals estiuencs.

Incloent llocs comuns (el Museu del Louvre i el Macba, els cotxes Bentley), Milionària és una oda, sense al·legories, a tot el que et donen els calés que no s’entén sense l’altra cara de la moneda. Dio$ no$ libre del dinero era la segona part, flamenca i cantada en castellà, per completar F*cking money man ’, el senzill que més vam cantar l’estiu del 2019.

Segurament sigui Con altura la seva gran cançó de l’any passat, però els que estimen la rumba sempre repetiran la mateixa missiva: “Que jo sé que he nascut per ser milionària”.