Nora Navas, actriu: “Ni l’enveja ni la competitivitat entren a formar part de l’amistat“

Des que era petita, la mare de l’actriu Nora Navas sempre li ha dit: “No existeix l’amiga per a tot”. “Tens una amiga amb qui t’agrada viatjar, una altra amb qui rius molt, una altra amb qui treballes molt bé però no hi viatjaries mai perquè us mataríeu”, afegeix Navas. L’actriu és una dona feta de molts lligams, per a qui les amistats sempre han estat molt presents a la seva vida. “Pateixo una mica la síndrome de la filla única, tot i que no ho soc. Sempre he tingut moltes amigues, molt amoroses i pròximes”, explica Navas.

Per això, a l’hora d’escollir-ne una, no li resulta gens fàcil. “Em costa molt triar, els amics formen part de tota la meva vida”, diu. Una de les amistats que es manté sòlida des de fa onze anys és la que comparteix amb la també actriu Marta Marco. Les dues intèrprets es van conèixer el 2009 durant l’espectacle La casa de Bernarda Alba, que va dirigir Lluís Pasqual al Teatre Nacional de Catalunya. “Ens vam fer molt. Després vam fer temporada a Madrid i ens vam convertir en ànimes bessones”, recorda Navas, que afirma: “No hi ha una bona amistat si no hi ha hagut una bona enganxada”. Elles la van tenir durant la gira del muntatge a Milà i van saber surfejar-la sense perdre el vincle que encara comparteixen. Des d’aleshores han viatjat i han tornat a treballar juntes a Dansa d’agost, que Ferran Utzet va dirigir el 2016 a la Biblioteca de Catalunya. D’aquella posada en escena Navas en guarda un bon grapat de records.

“Rèiem molt assajant. Amb la Marta ens uneix molt el riure, el sentit de l’humor. I crec que això és molt important, perquè alleugereix la vida. L’amistat està molt vinculada amb la diversió, però també és saber que aquella persona hi serà i compartir-hi moments especials”, assenyala Navas. Un d’aquests moments va ser durant la funció de Bodas de sangre a Granada. Navas havia fet les primeres representacions però després li va sortir una pel·lícula amb Almodóvar i la va substituir Marco. A Granada van desdoblar el paper i el van interpretar totes dues, juntament amb Clara Segura.

De fet, totes tres comparteixen professió i alhora són grans amigues, però la feina no les allunya sinó que les ajuda a sumar. “Ni l’enveja ni la competitivitat entren a formar part de l’amistat. Quan la Marta o la Clara tenen èxit soc superfeliç”, assegura Navas, que un dels valors que dona a les seves amistats és el fet de poder admirar-les. “A escena, quan estem juntes, el que vull és que brillin. Són unes grans actrius, les veig treballar i em cau la bava. I, per a mi, poder treballar amb elles és una oportunitat que em fa ser millor”, conclou.