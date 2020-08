Parador d’Aiguablava: un lloc per estrenar on la llum, el mar i l’art conflueixen

Després de tres anys d’obres i més de 17 milions d’euros invertits, el Parador d’Aiguablava va tornar a obrir les seves portes tot just fa un mes. Ubicat sobre el penya-segat de la Punta d’es Muts, conserva l’enclavament icònic però ara és un edifici modern amb una nova façana i un interior renovat de dalt a baix. Les 78 habitacions repartides en sis plantes disposen de molta llum natural gràcies als grans finestrals que permeten tenir vistes panoràmiques del mar que envolta l’edifici. Les zones exteriors compten amb un solàrium, terrasses i una piscina de temporada amb vistes al mar. Com també tenen vistes el nou spa i el gimnàs. A més, s’han eliminat les barreres arquitectòniques per millorar l’accessibilitat del parador. A banda de potenciar que la llum s’apoderi de l’allotjament, de manera que l’exterior quedi integrat a l’interior, l’estudi barceloní Denys & von Arend, responsable de l’interiorisme, ha volgut homenatjar els diferents artistes locals i internacionals que han passat al llarg dels anys per la Costa Brava a la cerca d’inspiració. En tot l’hotel hi ha diverses picades d’ullet a disciplines artístiques, com ara l’elecció del mobiliari o el patró de les catifes.

Però l’art també hi és present d’una manera més explícita, ja que amb voluntat de galeria d’art, més de 200 obres flueixen penjades a les parets de l’allotjament, com el quadre de gran format Cennino Cennini o el libro del arte de Modest Cuixart, una pintura abstracta de Joan Hernández Pijuan, un bodegó de Rafael Durancamps o bé un paisatge dels Monegros de José Beulas. Així que el Parador d’Aiguablava no només ha tornat rejovenit, sinó també amb una segona ànima de museu panoràmic.