La pandèmia amb ulls d’adolescent

“Ves, viu-ho i explica-ho”, deia Gabriel García Márquez sobre la feina de periodista. Els quaranta-cinc nois d’entre 13 i 15 anys que aquest estiu participen en el Campus de Periodisme Social de l’ARA i Fundesplai van tenir aquest dimarts l’oportunitat de dur a la pràctica la màxima de l’escriptor colombià. Durant tota la jornada, els joves periodistes van fer una immersió en les realitats d’una vintena de persones que treballen o són beneficiàries de cinc entitats socials que operen a Catalunya: Open Arms, Punt de Referència, Sos Racisme, Obra Social Sant Joan de Déu i Fundesplai.

A través del relat dels testimonis i els experts de les entitats, els nois i noies van poder conèixer realitats i quotidianitats diferents de les seves i van descobrir que la pandèmia ha afectat d’una manera especial els col·lectius que ja patien alguna discriminació abans de la crisi sanitària. Així, acompanyats per les entitats socials, els nois van conversar ahir amb refugiades, joves extutelats, persones que pateixen racisme, persones que s’han quedat sense casa o joves que s’enfronten a problemes de salut mental.

L’experiència va resultar tan enriquidora per als entrevistadors com per als entrevistats: alguns van acabar compartint llàgrimes d’emoció i, després de les entrevistes, els més joves van jugar junts als jardins del Centre Esplai de Fundesplai, al Prat de Llobregat, on fins dissabte té lloc el Campus. “Hi ha moltes coses que passen al nostre voltant i que no veiem”, deia a l’acabar la participant Jana Ragué, que assegurava que conèixer de primera mà l’experiència de persones com la Nadia Ghulam i el Soly Malamine, refugiats a Catalunya, li havia “obert els ulls”. “M’he adonat que en el meu dia a dia em queixo de moltes coses sense motiu, però ja no ho faré més”, assenyalava l’adolescent.

Des de dilluns fins dissabte, els quaranta-cinc aprenents de periodistes treballaran amb l’objectiu de publicar un reportatge interactiu a l’ARA sobre com les cinc entitats socials i els seus beneficiaris s’han adaptat a la crisi del coronavirus. El Campus de Periodisme segueix la metodologia d’aprenentatge-servei (ApS), en què els nois, a més d’aprendre, fan una acció social per intentar fer del món un lloc millor.

La majoria dels nois i noies que participen en aquesta nova edició de les colònies periodístiques repeteixen l’experiència per tercer any consecutiu. “Si fos per nosaltres, vindríem cada any fins als 30 anys”, bromejaven el Nico Bones i el Jan Martí, que asseguraven que, si no hi poden venir com a participants, ho acabaran fent “com a monitors”.

Els quaranta-cinc nois dormen al Centre Esplai de Fundesplai i fan tallers periodístics al matí i activitats lúdiques i esportives a la tarda. Des d’aquest juny fins al setembre més d’un centenar de nois i noies passaran pels Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, que van arrencar el 2018 com una prova pilot. Quan acabi l’an, ja s’hauran celebrat sis edicions temàtiques diferents, que van des del periodisme i l’humor fins a la creació literària.