El Barça necessita continuar jugant

El Barça sempre se’n surt dels problemes. Ha sobreviscut a guerres, dictadures i males gestions. Però el coronavirus no arriba en el millor moment. De fet, es podria donar una circumstància curiosa: poder guanyar la Lliga sense jugar més, amb la directiva desitjant poder perdre-la al terreny de joc si això implica que la Lliga torna i, per tant, no es deixen d’ingressar diners pels drets d’imatge. Ofegat per unes despeses gegants, el Barça afronta un escenari incert. En el futbol modern, el Barça calculava amb prou encert els diners que guanyaria en funció de les vendes de jugadors, els patrocinadors i els resultats esportius. De fet, té una assegurança que li cobreix part dels diners en cas de no arribar als quarts de final de la Champions. Però si la competició no torna aquesta temporada, es deixaran d’ingressar molts milions. I la major part de les despeses, és a dir, els sous dels seus esportistes, les haurà de continuar pagant. L’escenari és complicat, ja que el Barça ja fa anys que juga amb foc, a nivell econòmic.