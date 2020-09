Adele, acusada d'apropiació cultural per lluir monyos bantú

Una foto ha fet que Adele es trobi inmersa en una polèmica per una suposada apropiació cultural. La cantant, nascuda a Londres, va voler fer un homenatge al popular carnaval del barri de Notting Hill, que enguany no se celebra pel coronavirus, amb una fotografia en què apareix vestint un biquini amb la bandera de Jamaica i lluïnt uns monyos bantú, un pentinat que solen portar dones negres. La fotografia anava acompanyada del text: "Feliç en el que seria el carnaval de Notting Hill al meu estimat Londres".

La imatge ha despertat les crítiques d'alguns seguidors i també periodistes. Ernest Owens, periodista nord-americà, va indicar via Twitter: "Per si el 2020 no podia ser més estrany, arriba Adele amb nusos bantú i una apropiació cultural que ningú havia demanat. Això marca oficialment totes les artistes del pop blanques com a problemàtiques. Odio veure-ho".

If 2020 couldn't get anymore bizarre, Adele is giving us Bantu knots and cultural appropriation that nobody asked for.



This officially marks all of the top white women in pop as problematic.



Hate to see it. pic.twitter.com/N9CqPqh7GX