Allibereu Britney Spears

Quan va començar la pandèmia del coronavirus algunes veus van alertar que a les persones amb una situació emocional i psicològica més fràgil els podria passar factura. Com sempre passa amb tot el que està relacionat amb la salut mental, van ser paraules que es va emportar el vent. Ara, però, s’observa com moltes persones conegudes sembla que han tocat fons, i això que amb ells sempre hi sol haver un equip que protegeix la seva imatge i les seves debilitats.

Un dels exemples més evidents que hem tingut aquesta setmana és el de Kanye West. La seva dona, Kim Kardashian, ha hagut de fer un comunicat per primer cop en la seva vida en relació a la salut mental del seu marit, coneguda des de fa temps. El raper i empresari de la moda havia explicat feia unes setmanes a Twitter -pobre, té milions de seguidors- que es presentava a les eleccions dels EUA i al cap de poc va dir que es retirava a través d’un portaveu. No obstant això, ha seguit fent com que sí que s’hi presenta celebrant mítings en què fa propostes com que pagarà un milió de dòlars a les parelles que tinguin un fill.

Amb tot, s’observa que West, que va explicar que és bipolar ja fa temps, a hores d’ara viu en un estat d’alts i baixos que el porta entre altres coses a anunciar que es divorcia de Kardashian i a esborrar el tuit al cap de res. Mentrestant, alguna premsa es frega les mans fent notícies de cadascuna de les seves ocurrències, que difon en mítings o en xarxes socials. Sense cap contemplació, converteixen en la riota de tothom una persona en una situació que no és res més que un fracàs col·lectiu: de l’estat, dels amics, de la família, dels seus metges i dels followers que li riuen les gràcies encara que no en tinguin.

Com ell, i per més pena que em faci dir-ho, potser tampoc era la millor candidata per ser tan famosa Britney Spears, que aquesta setmana ha tornat a ser notícia, com passa amb ella des de fa 25 anys. En aquest cas, la notícia ha sigut pel judici per la seva tutela legal –que es va suspendre i s'haurà de reprendre properament–, que a hores d’ara recau exclusivament en la seva mànager, Jodi Montgomery, després que el seu pare l’hagi tingut durant més d’una dècada.

Afortunadament, Spears te una legió enorme de fidels seguidors sensibles que han fet que la seva causa no passi desapercebuda per la justícia ni tampoc pel gran públic. Què argumenten els membres del moviment #freebritney [Allibereu la Britney]? Doncs que l’artista no necessita la tutela de ningú, que els seus mals moments ja han passat, que ja és autònoma i que actualment viu en una espècie de presó de facto creada pel seu pare, James Spears, que, a més -o en lloc...- de cuidar-la, el que fa és esprémer-la tant que fins i tot podria arribar a perjudicar la seva recuperació.

Spears està subjecta a autorització paterna per a tot des del 2007, quan va acabar ingressada en un centre de desintoxicació i sense la custòdia dels seus dos fills, fruit del seu matrimoni amb el ballarí Kevin Federline. Un jutge li va donar la tutela al progenitor per a un any però, des de llavors, ja n’han passat 13 i tot segueix igual. En aquest temps, però, hi ha hagut polèmiques que han posat en evidència el pare.

L’any passat James Spears va haver de cedir la tutela a Montgomery -en comptes de la mare de l’artista, de qui es va separar el 2002- perquè va estar a punt de morir d’una obstrucció de colon. En aquell mateix moment, Britney va perdre part de la custòdia dels fills que havia recuperat perquè Federline va denunciar James per pegar a un dels seus nets. També ha transcendit que en aquell mateix moment Britney va acabar ingressada en un psiquiàtric contra la seva voluntat i per via judicial sota el pretext que havia sortit a sopar amb el seu xicot sense demanar permís al seu tutor.

Durant tot aquest temps, estrelles com Cher o Miley Cyrus han hagut d’aixecar la veu en favor de l’artista, que sembla que si estigués tan malament com el pare i la mànager argumenten no hauria pogut facturar 35 milions de dòlars el 2017 -són dades de Forbes - gràcies al xou diari que li van muntar a Las Vegas. Amb tot, sembla que ara Britney hauria demanat auxili a la seva mare, que ha reclamat l’administració de la vida de l’estrella del pop a través dels tribunals. Caldrà veure si la vol per protegir la seva filla o per esprémer-la encara més. Tranquil·litat així d’entrada no en transmet, ja que va ser ella qui la va dur a un càsting de Disney als sis anys i qui als set anys se la va emportar a viure a Nova York per apuntar-la a una agència de talents. Sembla que amb 200 milions de patrimoni a disposició completa de qui la tuteli, #freebritney és un objectiu pràcticament impossible.