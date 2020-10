La dona de Mainat dona la seva versió: "És fred, calculador, venjatiu i abusiu"

Des que fa unes setmanes La Vanguardia va destapar el suposat intent d'assassinat del productor català Josep Maria Mainat per part de la seva dona, Ángela Dobrowolski, el cas ha ocupat enormes franges horàries a la televisió i molt d'espai en mitjans digitals. No obstant, no ha estat fins ara que ella ha donat la seva versió dels fets. La mare dels dos fills petits de Mainat va trencar el seu silenci al programa de Cuatro En el punto de mira, on va defensar la seva innocència i va acusar el seu encara marit d'"abús físic i psicològic".

"El gendre daurat"

Amb el fulard blau cel que ell va posar-se per casar-se amb ella el 2012 posat sobre les espatlles, Dobrowolski va explicar que va arribar a Barcelona amb 24 anys i que al cap de poc va conèixer Mainat, que de seguida va rebre l'aprovació dels seus pares perquè el van considerar "el gendre daurat". Ara, però, tot ha canviat perquè, va dir, dels vuit anys de relació "els records són bons però l'actualitat és dolenta".

"Abús psicològic i físic"

Alemanya de naixement, Dobrowolski afirma que el seu matrimoni era entre "un home ric i poderós i una dona jove i guapa, no rica i no poderosa". Un punt de partida que diu que es va deteriorar quan van començar a "perdre el contacte". "El que va seguir va ser la distància, era una relació freda. Va començar l'abús i va acabar amb el que hi ha avui. Abús psicològic, emocional i també físic, públic, amb humiliacions... Vaig conèixer una persona que no havia conegut mai de la vida", assenyala la berlinesa.

Una infidelitat reconeguda

L'exdona de Mainat també parla de la seva "infidelitat" per dir que "sí que ha canviat moltes coses", però que no creu "que fos la causa del nostre problema, sinó la conseqüència". "I el dia que surto d'aquest matrimoni és el dia que em diu que no em vol i que es vol divorciar –explica–. Avui en dia és fred, calculador, controlador, venjatiu, abusiu... se m'acuden molts adjectius", afegeix a l'entrevista del programa de Cuatro.

'Víctima' de la investigació

"En l'atestat hi ha més d'una incoherència i més d'una mentida absurda, com que jo no sabia que el glucòmetre no tenia memòria. Quin familiar d'un diabètic s'ho creu, això?", argumenta per defensar la seva innocència. Dobrowolski, però, reconeix que la nit que ha estat objecte de la investigació sí que es va aixecar fins a 13 vegades. Tot i això, ho atribueix al seu insomni, que diu que intentava calmar menjant alguna cosa dolça per apaivagar-lo. De fet, aquesta afirmació la deixa en mal lloc, ja que prèviament havia afirmat que a casa d'un diabètic no hi ha sucre.

L'acusada d'intent d'assassinat es defensa també criticant la investigació que la policia i la justícia han fet del seu cas. "En la meva detenció hi ha hagut molts errors, i jo tinc la tendència a anomenar aquests errors favors", critica abans de dir que "la paraula" del seu marit "és suficient per enviar-me a mi a la presó".

Acords prenupcials

A l'entrevista, Dobrowolski, de 37 anys, afirma plorant que Mainat "va trencar tots els acords, no en va respectar ni un [dels que havien signat abans del casament per si mai se separaven], però a ell aquestes lleis no se li apliquen", lamenta. Sobre si es va casar per interès amb el productor, a qui va conèixer quan ella "feia unes pràctiques de model", diu que no i que s'estimaven. De fet, en aquest sentit afegeix: "Mai en la nostra vida en comú em va ensenyar un sol paper amb un número exacte dels seus ingressos i despeses". "En cas de divorci jo sabia que no cobraria herència", sentencia també en l'entrevista.

Cita judicial imminent

El productor televisiu declararà aquest diumenge com a testimoni davant del jutge de Barcelona que investiga la seva dona per intent d'assassinat. Ángela Dobrowolski també serà interrogada, per segona vegada, en qualitat d'investigada. Segons han informat a Efe fonts jurídiques, el jutge ha citat Mainat a les 10 hores per interrogar-lo pel que va passar la nit del 22 al 23 de juny, quan va haver de ser ingressat per un coma hipoglucèmic que ell considera que va ser provocat per la seva dona quan suposadament li va injectar una sobredosi d'insulina mentre dormia.

Després que declari Mainat, de 72 anys, que per la seva condició de testimoni haurà de respondre a totes les parts, ho farà qui encara és la seva dona, a qui el titular del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona investiga des de fa mesos per l'intent d'assassinat del productor televisiu. Dobrowolski, de 37 anys i que estudia l'últim curs de medicina, ja va declarar davant del jutge després de ser detinguda pels Mossos d'Esquadra acusada d'intentar matar Mainat. En aquella compareixença va mantenir que s'havia limitat a injectar al seu espòs un compost vigoritzant, perquè ell l'hi va demanar per al tractament antiedat que segueix des de fa anys.