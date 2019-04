Aquestes són les tradicions que ens esperen (o no) després del naixement del primer fill d'Enric i Meghan

El nadó dels ducs de Sussex, Enric d'Anglaterra i Meghan Markle, serà el setè en la línia successòria mentre no mori cap dels anteriors i no neixi cap fill més del matrimoni entre el seu tiet Guillem i Kate Middleton. Tot i això, s'ha fet públic que els seus pares no volen que tingui cap títol reial, una petició que serà difícil que els respectin si tenim en compte com són de protocol·laris al Regne Unit. El que es preveu, però, és que tot i les arrelades tradicions lligades als naixements reials de la família Windsor, la postura modernitzadora de la mare de la criatura pot fer canviar alguns costums que es donaven per fets.

El lloc escollit per Meghan Markle per donar a llum ha sigut una incògnita fins a l'últim moment, ja que la seva mudança a Windsor els deixava més a prop d'altres centres mèdics com el Frimley Park i més lluny de l'hospital on van ser mare Diana de Gal·les i també Kate Middleton. Tenir els fills a un hospital ja és tota una innovació per a la família reial britànica, ja que la reina Elisabet, per exemple, va tenir els seus quatre fills en palaus de la seva propietat.

651x366 Meghan Markle, la més buscada a Google el 2018 / GETTY Meghan Markle, la més buscada a Google el 2018 / GETTY

La reina també va trencar una tradició en el seu moment, ja que quan va ser mare del príncep Carles no va haver-hi a l'habitació el ministre d'Interior, cosa que sempre havia passat. Ell era l'encarregat de donar fe del naixement d'un hereu. Carles, al seu torn, també va innovar: va ser el primer pare present en el part del seu fill. Tradicionalment, les reines o hereves del tron sempre havien parit sense el seu marit al costat.

La tradició també marca que després que la reina sàpiga la notícia –en principi hauria de ser la primera– el metge ha d'escriure a mà un comunicat en el qual s'informa del gènere del nadó, però no del nom, i que es col·loca en un cavallet a l'entrada de Buckingham perquè la gent ho llegeixi. De fet, aquest anunci anava acompanyat d'un pregoner, que encara apareix en els naixements reials, perquè la majoria de la gent no sabia ni llegir ni escriure. Això, que ha passat amb tots els naixements anteriors dels fills de Guillem i Caterina, actualment conviu amb anuncis a les xarxes socials.

651x366 Els ‘royals’ feliciten el Nadal Els ‘royals’ feliciten el Nadal

Per la seva banda, l'exèrcit celebrarà el naixement amb 62 trets a l'aire des de la Torre de Londres i 41 des de Green Park com a senyal de benvinguda. A més, és habitual que la bandera Union Jack onegi en tots els edificis oficials, i que repiquin les campanes de l'abadia de Westminster.

Una tradició que perilla en aquest cas és el posat fotogràfic quan els pares abandonen l'hospital. Ho va fer Diana amb els seus dos fills i també Middleton amb els tres que té. De moment, Meghan i Enric ja haurien filtrat que no ho faran, potser perquè volen fugir d'un protagonisme que opinen que han de tenir Guillem i Caterina. No veurem, per tant, la manta de color beix que per a cada nadó reial els fabrica a Nottingham l'empresa G.H. Hurt and Sons, que ho va fer per primer cop amb Carles d'Anglaterra. Si no es fa el posat, potser coneixerem el bebè d'Enric i Meghan a través de les xarxes. Abans, quan no es feia el posat, no se li veia la cara fins al dia del bateig.

651x366 El príncep Enric durant una visita oficial a Sudàfrica / GETTY El príncep Enric durant una visita oficial a Sudàfrica / GETTY

Pel que fa al nom, el més previsible és que en tingui entre tres i quatre. De moment, les travesses de les cases d'apostes se centren en noms com Diana i Victòria. També sonen noms de noi, però amb menys força, ja que un possible error de Serena Williams –íntima dels ducs de Sussex– va donar a entendre que el que esperaven era una nena. En qualsevol cas, s'espera que no tardin a anunciar-lo tant com va passar amb Carles d'Anglaterra, quan la reina Elisabet va tardar 20 dies. Els seus descendents han anat disminuint aquesta elevada espera per al poble britànic.