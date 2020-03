Artistes italians creen la campanya #iorestoacasa per aconseguir que la gent no surti al carrer pel coronavirus

260x366 Artistes italians, com Laura Pausini, creen la campanya #iorestoacasa per aconseguir que la gent no surti al carrer pel coronavirus / INSTAGRAM Artistes italians, com Laura Pausini, creen la campanya #iorestoacasa per aconseguir que la gent no surti al carrer pel coronavirus / INSTAGRAM

#iorestoacasa és la campanya llançada a les xarxes socials per celebrities com Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro i Chiara Ferragni per animar els italians a no sortir de casa i contenir així l'epidèmia del coronavirus. El govern italià ha emès un decret amb el qual suspèn les classes en escoles i universitats fins al 15 de març, així com totes les manifestacions o esdeveniments culturals, com projeccions de pel·lícules en cinemes, representacions teatrals o discoteques, almenys fins al 3 d'abril.

L'objectiu és aturar els contagis a Itàlia del coronavirus, que ja suma 366 víctimes mortals i 6.387 contagiats, sobretot al nord de país, segons el comunicat de Protecció Civil de diumenge. El ministre de Sanitat, Roberto Speranza, ha demanat expressament a la ciutadania que eviti sortir de casa en la mesura del possible i ha aplaudit la campanya llançada a les xarxes socials.

El titular de Cultura, Dario Franceschini, va assegurar que el tancament de teatres, museus i discoteques és "una mesura necessària i dolorosa", però va animar a fer que la cultura arribi a les cases dels italians. Per això va demanar a les cadenes de televisió que incloguin en les seves graelles programes de música, teatre, cinema i art i va convidar tots els personatges del món cultural que facin servir les seves xarxes socials per animar aquests dies tristos. Un petició que va ser escoltada.

El cineasta Paolo Sorrentino, Óscar per La Grande Bellezza, va instar la població a través d'Instagram a quedar-se a casa i va demanar recomanacions de llibres, pel·lícules i música. Ell va suggerir cançons de Loredana Berté i la novel·la Lessico famigliare, de Natalia Ginzburg. Tiziano Ferro va fer servir la mateixa xarxa social per publicar un vídeo versionant el tema Someone you loved, del britànic Lewis Capaldi: "Escoltem les directives. No és fàcil, però la situació és crítica a tot el món", va escriure en italià, anglès i espanyol.

"Molta gent ha rebut tot això com unes vacances, però no és així, heu d'entendre-ho. Quedeu-vos a casa, nois, no us mogueu si no és indispensable", va reclamar des d'Instagram Laura Pausini. El mateix va fer Chiara Ferragni, una de les influencers més seguides del món, que va demanar aquest "sacrifici" als seus gairebé 19 milions de seguidors a Instagram. A més, al costat del seu marit, el raper Fedez, han iniciat una recollida de fons amb l'Hospital San Raffaele de Milà, ciutat d'una de les zones aïllades pel coronavirus, per reforçar les unitats de cures intensives del centre, molt necessàries en aquest moment. Fins ara la crida de la parella ha recollit tres milions d'euros en només dos dies. El primer milió es va recollir en només cinc hores, cosa que demostra el poder que tenen determinades persones a les xarxes.