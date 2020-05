Brian May assegura que va estar a punt de morir d'un atac de cor

El veterà guitarrista de Queen Brian May ha confessat, en un vídeo penjat al seu compte d'Instagram, que va patir un atac de cor que el va deixar "molt a prop de la mort". El llegendari músic, de 72 anys, va revelar com els metges li van trobar tres artèries bloquejades, que impedien el subministrament sanguini cap al cor, quan va haver de ser ingressat a l'hospital per un dolor al gluti causat per un esquinç i la compressió del nervi ciàtic.

"Pensava que era un home molt sa. Tothom em diu que tinc una bona pressió sanguínia i un bon ritme cardíac i que em mantinc en forma perquè vaig en bicicleta, segueixo una dieta sana, menjo sense gaire greix...", detalla el guitarrista. May afegeix que, un cop hospitalitzat pels dolors que patia al gluti, va patir un "petit atac de cor".

El músic explica que quan diu que l'atac va ser "petit" es refereix al fet que "van ser uns 40 minuts de dolor al pit i rigidesa", amb "una sensació als braços i suor". May dona les gràcies als metges que el van tractar i afirma que el bloqueig a les artèries podia haver-lo matat. "La veritat és que vaig estar molt a prop de la mort, encara que el dolor que sentia era provocat per una altra cosa", confessa el músic. També, tirant d'humor, diu que haver-se passat 50 anys "corrent d'aquí cap allà amb una corretja penjada de l'espatlla esquerra portant una guitarra pesada hi podria haver tingut alguna cosa a veure".