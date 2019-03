Bruce Willis es torna a casar després de deu anys

Bruce Willis i la seva dona des de fa deu anys han renovat els vots matrimonials en una cerimònia a tocar de la platja amb la seva extensa i variada família al complet. Al casament, que ha tingut un aire molt desenfadat, hi han acudit les tres filles que l'actor va tenir durant el seu primer matrimoni amb Demi Moore, i també les dues que ha tingut posteriorment amb la seva actual parella, l'actriu Emma Hemings nascuda a Malta fa 40 anys.

La festa va tenir l'amenització musical de dues de les filles grans de Willis, Rummer i Scout, que van cantar i tocar la guitarra, respectivament. Les dues petites van ser les encarregades de tirar pètals de flors a terra tant al principi com a la fi de la cerimònia, que per les fotos sembla que ha tingut lloc en algun punt del Carib que la parella s'ha encarregat de no divulgar.

651x780 La dona de Bruce Willis amb les seves dues filles / INSTAGRAM La dona de Bruce Willis amb les seves dues filles / INSTAGRAM

Entre els escassos invitats de la cerimònia hi va haver alguns amics no coneguts i la família més directa de la parella, entre la qual destacava la presència de l'actriu Demi Moore, amb qui Willis –que va fer 64 anys dimarts– va compartir 13 anys de matrimoni. De fet, Moore ja va ser present al casament de l'actor amb Heming fa deu anys, quan es van casar en una cerimònia més pomposa a les illes caribenyes de Turks i Caicos. En l'anterior casament de Willis, Moore hi va acudir amb Ashton Kutcher, el seu jove marit de llavors, amb qui s'havia casat el 2005 i de qui es va divorciar el 2012.