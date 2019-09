Detenen un home obsessionat amb "fecundar" Miley Cyrus

Un home obsessionat des de fa anys amb la cantant Miley Cyrus ha estat detingut a Las Vegas després que l'equip de la intèrpret en detectés la presència al T-Mobile Arena, a la famosa ciutat de Nevada, on ella havia d'oferir un concert. David Rumsey ja era a la llista de persones que calia vigilar i la seva foto havia estat distribuïda entre l''staff' de Cyrus a l'interior de l'esdeveniment per evitar cap sorpresa.

L'home, de 42 anys, estava en el punt de mira perquè, segons el portal TMZ, ja havia amenaçat la integritat de l'artista en ocasions anteriors. Segons la informació que dona aquest lloc web, Rumsey havia fet públic últimament a través de Twitter aquest missatge: "La missió de la meva vida és fecundar la Miley".

Pel que sembla, no va ser l'única declaració de l'home, ja que també hauria comentat que tornaria a la vida Michel Jackson o Prince per anar-se'n de festa amb ells. Quan l'equip de Miley va notar la seva presència entre el públic del concert de Las Vegas, immediatament es van posar en acció i el van retenir. Rumsey va ser detingut i portat a la presó del comtat de Clark per un delicte greu d'amenaces, i encara és sota custòdia policial.

Fa uns dies, l'home va penjar estranys missatges a Twitter adreçats a Cyrus en què es disculpava per haver-li fet mal, i culpava dels fets Donald Trump. A més, li deia que esperava que poguessin parlar-ne a Las Vegas. "Sé que després que estiguem junts podrem anar de festa amb Tupac, Prince, Michael Jackson i tots aquells que vam perdre", deia un dels comentaris que van fer saltar l'alarma.