El president dels Estats Units, Donald Trump, va seguir ahir amb la tradició –instaurada el 1989 pel president George H.W. Bush (1989-1993)– d'indultar els galls dindis presentats a la Casa Blanca amb motiu del Dia d'Acció de Gràcies, en un breu acte que Trump va aprofitar per carregar contra la premsa i contra el president del comitè legislatiu que l'investiga, Adam Schiff. "D'alguna manera esperava que aquest esdeveniment fos molt concorregut per la premsa. Al cap i a fi, els galls dindis s'assemblen als voltors", va dir el cap d'estat davant de les dues aus, batejades com Bread i Butter [pa i mantega], tal com recull Efe.

El governant va tenir també paraules agres per al demòcrata Adam Schiff, president del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants, que ha sigut un dels encarregats de la investigació legislativa per veure si hi ha motius per sotmetre el mandatari a un judici polític de destitució. "Per sort, Bread i Butter han estat criats especialment per estar calmats en qualsevol situació. Això és molt important, perquè ja han rebut citacions per aparèixer al soterrani d'Adam Schiff dijous", va expressar el mandatari acompanyat per la primera dama, Melania Trump, que va mostrar en tot moment una distància física prudencial amb les dues aus.

651x366 Donald Trump perdona la vida als galls dindis Bread i Butter Donald Trump perdona la vida als galls dindis Bread i Butter

La festivitat del Dia d'Acció de Gràcies va ser proclamada pel primer cap d'estat dels EUA, George Washington (1789-1797), amb l'objectiu de celebrar "el naixement d'una nova nació i la seva prosperitat". Se celebra el tercer dijous de novembre des que així ho va decidir el president Franklin D. Roosevelt (1933-1945) el 1941. Els nord-americans tenen la tradició de menjar gall dindi en aquestes dates en record als primers colons del nord-est del país, coneguts caçadors d'aquestes aus.

La presentació del gall dindi a la Casa Blanca es remunta a la dècada del 1920, data en què fins i tot se'ls posava ulleres i jersei per a l'ocasió. No obstant això, el seu estil no els salvava d'acabar trossejats en una safata dels salons presidencials i ser degustats pels convidats del president durant el sopar d'Acció de Gràcies. Però la sort d'aquests animals va canviar amb l'arribada al poder del president George H.W. Bush (1989-1993), que va instaurar com a tradició el perdó a, com a mínim, un dels animals.