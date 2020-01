El príncep Enric i Meghan Markle perdran els fons que reben del tresor públic britànic

El príncep Enric i la seva dona, Meghan Markle, perdran, a partir de la primavera, la seva aportació dels fons reials que fins ara rebien i també el tractament honorífic d'alteses (HRH, his/her Royal Highness, en anglès), segons ha confirmat aquest dissabte a la tarda, en un comunicat, el Palau de Buckingham. Els fons públics que el tresor destina a la Corona, però, només representaven el cinc per cent dels ingressos per mantenir l'oficina de la parella, que el 8 de gener va anunciar que volia fer un pas enrere en les seves obligacions cap a la família reial. El 95% restant dels diners que rep Enric, gairebé cinc milions d'euros, provenen de l'aportació directa del príncep Carles, l'hereu del tron i pare d'Enric, a través dels beneficis que obté del ducat de Cornualla. Sobre aquesta partida, el comunicat no indica res.

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

La parella també ha acceptat retornar els diners –gairebé tres milions d'euros– que va costar l'any passat la restauració de l'habitatge de Frogmore Cottage, la residència oficial als terrenys del Castell de Windsor, en què Enric i Meghan es van instal·lar després que es cassessin el maig del 2018, i que ara també ho continuarà sent durant el temps que passin al Regne Unit. La parella ha expressat el desig de viure una part de l'any al Canadà.

El comunicat del palau de Buckingham és doble. En la primera part, de to més personal, que s'atribueix directament a la reina, Elisabet II assegura: "Després de molts mesos de converses i dels debats més recents, estic satisfeta que junts hem trobat una via constructiva i de suport per al meu net i la seva família. Enric Meghan i Archie sempre seran membres molt estimats de la meva família. Reconec els reptes que han tingut com a resultat d'un intens escrutini [per part dels mitjans de comunicació] durant els últims dos anys i dono suport al seu desig de viure més independentment. Vull agrair-los el treball dedicat a tot aquest país, a la Commonwealth i altres tasques, i estic especialment orgullosa de com Meghan s’ha convertit tan ràpidament en una més de la família. És l’esperança de tota la meva família que l’acord d’avui els permeti començar a construir una nova vida feliç i tranquil·la".

En la segona part del comunicat, impersonal i de to més oficial, la corona agraeix les facilitats que el príncep i Meghan Markle han donat per resoldre l'enèsima crisi al si dels Windsor.

S'hi llegeix: "El duc i la duquessa de Sussex agraeixen a Sa Majestat i a la família reial el seu continu suport mentre inicien el pròxim capítol de la seva vida. Tal com es va pactar en aquest nou acord, entenen que se'ls obligarà a fer un pas enrere de les funcions reials, incloses les cites militars oficials. Deixaran de rebre fons públics per tasques reials. Amb la benedicció de la reina, els Sussexes [com se'ls coneix al Regne Unit] continuaran mantenint els seus patrocinis i associacions privades. Si bé ja no poden representar formalment la reina, han deixat clar que tot el que facin continuarà mantenint els valors de Sa Majestat".

El comunicat, però, no explicita a càrrec de qui anirà el cost de la seguretat de la parella i el seu fill.

Amb la difusió d'aquest comunicat, la reina intenta donar per tancada la crisi desfermada per l'anunci de fa deu dies. Dilluns passat Elisabet II ja va indicar en un altre comunicat personal que estava disposada a cedir a les demandes d'Enric per no aprofundir en la crisi.