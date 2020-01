El príncep Enric "ha patit moltíssim", assegura el seu amic íntim Nacho Figueras

Després de l'enrenou provocat per la decisió de fer un pas enrere en la vida pública i allunyar-se de la casa reial, el príncep Enric i Meghan Markle intenten recuperar la normalitat al Canadà. Si bé ells no han fet cap comentari més sobre la situació, un dels amics íntims del príncep, el jugador argentí de polo Nacho Figueras, ha explicat a la cadena ABC News com s'ha sentit la parella durant les últimes setmanes. "Vaig parlar amb l'Enric fa uns dies. Ha patit moltíssim per les coses que han passat", ha explicat Figueras.

"Està protegint la seva família, està protegint la seva dona i el seu fill. És fill d'algú que va patir l'atac de la premsa de primera mà i no vol que això li passi també a la seva família", assegura l'esportista. Figueras, que ha sigut imatge de Polo Ralph Lauren i també és amic íntim d'Ellen DeGeneres, assegura que la parella intenta "viure una vida normal". "Tan normal com sigui possible, perquè tenir mil paparrazzis fora de la teva casa del Canadà esperant per fer una foto del teu fill no és gaire normal". En l'entrevista, Figueras també assegura que està convençut que Lady Di, mare d'Enric, estaria molt orgullosa del tipus d'home en què s'ha convertit el seu fill.

Les paraules de suport de Figueras no són les úniques que ha rebut el duc de Sussex. El seu amic J.J. Chalmers, a qui Enric va conèixer quan tots dos eren a l'exèrcit, es va mostrar convençut que la decisió del príncep es deu a la necessitat de protegir la seva família. "És la regla número u, ser pare i ser marit", va explicar.

També ha sortit en defensa de la parella l'ex primer ministre britànic David Cameron. "Crec que qualsevol persona que hagi estat en el focus mediàtic i hagi hagut de fer front a algunes de les pressions que es reben dels mitjans de comunicació tindrà empatia amb ells", va assegurar en una entrevista en una televisió australiana. "Quan estàs en política i ets primer ministre et disparen des de tots els angles, i penses: «Algun dia ja no seré primer ministre i tindré una vida més privada». Suposo que en el cas de la família reial t'enfrontes a això per sempre", va explicar.