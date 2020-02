Enrique Iglesias i Anna Kournikova presenten la seva nova filla

El cantant Enrique Iglesias i l'extenista Anna Kournikova tenen blindada la seva vida personal, de la qual expliquen molt poques coses. Tot i així, davant l'arribada de la seva nova filla no se n'han pogut estar i han volgut compartir imatges del naixement, que va tenir lloc el 30 de gener. Va ser per aquelles mateixes dates que diferents mitjans van assegurar que l'exesportista estava embarassada del seu tercer fill, malgrat que Kournikova no ho havia anunciat oficialment.

A la foto publicada al seu perfil d'Instagram, el cantant apareix amb roba de quiròfan i aguantant la nena acabada de néixer. Iglesias acompanya la imatge amb el text "My sunshine 01.30.2020". És el mateix text que ha utilitzat Kournikova, que ha publicat dues fotos: una d'ella, just després de parir, amb la nena, i una altra en què també apareix la seva parella. Amb el naixement del seu tercer fill, la parella ha convertit Isabel Preysler en àvia per sisena vegada.

La nova filla de Kournikova i Iglesias té dos germans, els bessos Lucy i Nicolás, nascuts l'any 2017. Llavors la parella també va portar l'embaràs amb la màxima discreció i secretisme, fet que va provocar que algunes publicacions asseguressin que la extenista havia optat per la gestació subrogada. Kournikova ho va desmentir temps després fent una concessió i publicant una foto d'ella quan estava embarassada de 37 setmanes.

La parella es va conèixer el 2001, quan Kournikova va participar en el videclip Escape, i des de fa anys viuen una vida familiar molt tranquil·la i reservada a Miami Beach. El 2018 Iglesias va trencar el seu hermetisme per explicar com s'enfrontava a la paternitat. "El primer i el més important és ser un bon pare. La meva intenció és educar-los adequadament. Que siguin bons nens, estiguin sans i gaudeixin de la vida", va assegurar