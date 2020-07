Ernest de Hannover acudeix a comissaria amb un bat de beisbol per agredir dos policies

Quan semblava que Ernest de Hannover estaria sota control durant un temps per l'escàndol que acabava de protagonitzar, resulta que el príncep alemany ha tornat a la càrrega. Segons diversos mitjans espanyols, i alemanys com Bild, aquest mateix dilluns a la nit l'encara marit de Carolina de Mònaco s'hauria presentat a la comissaria de policia de Scharnstein, a l'Alta Àustria, armat amb un bat de beisbol guardat en una bossa. Segons aquests mitjans, es va desplaçar allí amb taxi per agredir els dos agents que, la setmana passada, l'havien detingut després que ell els hagués amenaçat primer amb un afilador de ganivets de 30 centímetres i n'hagués pegat un a la cara després.

Com que aquells dos agents no hi eren en aquell moment perquè no estaven de guàrdia, el net de l'últim emperador alemany es va dedicar a insultar els que hi eren, que haurien explicat que van observar que l'aristòcrata no es trobava en plenes facultats mentals.

Tot i la mala estona que els va fer passar, de tot allò n'ha quedat un vídeo que van gravar i que ara se suma a la llista de proves contra el noble, que després del primer atac a policies de la setmana passada ja va acabar a un centre psiquiàtric. Segons El País, Ernest de Hannover ha estat trucant repetidament al telèfon d'emergències per queixar-se d'aquella actuació policial. De fet, després d'aquells fets ja havia concedit una entrevista en què s'havia queixat dels policies i havia negat estar sota els efectes de cap substància ni en males condicions psicològiques. "Tenia un nivell molt baix de sucre a la sang i em trobava molt malament", va al·legar llavors.