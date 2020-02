Goerge Clooney aterra a La Palma per un rodatge de Netflix

George Clooney, de 58 anys, és a l'illa canària de La Palma per gravar la nova producció cinematogràfica de Netflix Good morning, midnight, el best-seller de ciència ficció de l'escriptora Lily Brooks-Dalton. Segons explica Efe, el jet privat de Clooney va aterrar diumenge a l'aeroport de La Palma i l'actor es va traslladar entre fortes mesures de seguretat a la seva residència durant els dies del rodatge a l'illa, l'Hotel Hacienda de Abajo, a Tazacorte, on una suite pot arribar a costar fins a 1.000 euros la nit.

L'adaptació al cinema de la novel·la forma part del gènere de la ciència-ficció postapocalíptica. Narra la història d'un científic que és a l'Àrtic i intenta contactar amb la tripulació d'una nau especial que vol tornar a la Terra. Clooney farà el paper d'Augustine, un brillant astrònom. Per això s'ha triat La Palma per al rodatge, i més concretament l'observatori astrofísic d'El Roque de los Muchachos, que acull part dels telescopis més importants del món.

Tot i que no s'ha fet oficial a causa del secretisme amb què actua la productora, també es rodaran escenes en altres paratges naturals de l'illa. Des de fa uns dies, l'hotel esmentat de Tazacorte està vigilat per efectius de seguretat, tant privada com agents de policia, per salvaguardar la intimitat de l'actor i del seu equip cinematogràfic.

Es preveu que el rodatge a La Palma duri una mica més d'una setmana. Aquesta és la segona gran producció de Netflix que arriba a La Palma en poc més d'un any, després d'una altra sèrie d'èxit, The Witcher.