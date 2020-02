260x366 Hiba Abouk i el futbolista Achraf Hakimi, pares per primer cop / INSTAGRAM Hiba Abouk i el futbolista Achraf Hakimi, pares per primer cop / INSTAGRAM

L'actriu Hiba Abouk i el futbolista Achraf Hakimi han estat pares per primer cop. Tal com ha compartit ell a les seves xarxes socials, el seu primer fill es diu Amin, que en àrab significa "Lleial". "Alhamdulil·lah", ha escrit el futbolista del Borussia Dortmund, una expressió que vol dir "Alabat sigui Déu". A banda de confirmar el naixement per escrit, també ha penjat una foto del peu de la criatura envoltada per les mans dels seus pares.

Segons diversos mitjans, Abouk, de 33 anys, va donar a llum dimarts a la tarda a l'Hospital Ruber Internacional de Madrid, i tant ella com el nadó estan perfectament. Tot i que no viuen a Madrid, el futbolista marroquí, de 21 anys, va poder estar amb ella en el moment del part.

La foto, a banda de confirmar el naixement de la criatura, també dona informació d'un altre tema que afecta la parella. Es tracta del seu casament, que ells no han confirmat mai però que ara hi ha més motius que mai per pensar que va existir, ja que en la imatge a les mans de tots dos hi ha aliances.

La notícia que eren parella es coneix des del juliol del 2018. Va transcendir perquè es va conèixer que estaven plegats al mateix resort de luxe de les Maldives. Un any després que es fes pública la seva relació, la parella revelava que la intèrpret de Fátima a la sèrie El Príncipe estava en estat.