260x366 Jane Fonda es torna a posar les malles d'aeròbic per demanar als EUA que votin / INSTAGRAM Jane Fonda es torna a posar les malles d'aeròbic per demanar als EUA que votin / INSTAGRAM

Jane Fonda continua activa en el terreny polític però també en l'atlètic: als 82 anys, l'actriu és protagonista d'una campanya que anima a exercir el dret a vot rememorant les classes de gimnàstica que va popularitzar als anys 80 i que tant èxit van tenir arreu del món en format VHS. "Preparem-nos per exercitar el nostre dret a vot", comenta Fonda enfundada en vestit d'esport a l'inici d'un vídeo en què també intervenen celebritats com Katy Perry, Orlando Bloom, Kerry Washington, Vanessa Hudgens i Amy Schumer.

La publicació, difosa a les xarxes socials, recorda que aquesta setmana acaba el termini per sol·licitar el vot en diversos territoris dels Estats Units davant les eleccions del 3 de novembre. "Necessitem que estiguis en forma per a la pròxima cursa. Necessitem que siguis fort, necessito que estiguis concentrat, necessito que estiguis completament compromès amb la tasca", destaca Fonda, que és una absoluta veu crítica amb Donald Trump i partidària obertament de Joe Biden.

El vídeo, promogut per l'associació Register2Vote (registrat per votar, en català), és una de les últimes campanyes protagonitzades per famosos per ampliar la participació electoral amb accions similars a les que han liderat celebritats llatines com Eva Longoria i America Ferrera. Per la seva banda, Fonda s'ha convertit en una de les cares públiques més compromeses en la lluita contra el canvi climàtic.

Fins a tres vegades consecutives va ser detinguda a principis d'any a les escalinates del Capitoli, a Washington, mentre participava en protestes contra la crisi climàtica organitzades per ella mateixa sota l'agrupació Fire Drill Fridays. Posteriorment, va traslladar les manifestacions a Los Angeles per envoltar-se de celebritats de Hollywood com Joaquin Phoenix, Brooklyn Decker i Rosanna Arquette. "Estic emocionada no només per ser a casa, a Califòrnia, sinó perquè aquesta és la primera línia de la crisi climàtica. Literalment, el que passa aquí pot impactar en la resta dels EUA i del món", va explicar llavors Fonda.