Mainat ha tornat a casa seva: "Han rebentat la caixa forta i s'ho han emportat tot"

Josep Maria Mainat ha tornat a casa seva, a l'habitatge del barri d'Horta de Barcelona que tan famós s'ha fet des que va sortir a la llum pública el suposat intent d'assassinat que va patir per part de la seva dona al mes de juny. Tal com ha denunciat el productor català davant les càmeres dels diferents mitjans de comunicació allà presents, "han saquejat" la casa. "Han rebentat la caixa forta i s'ho han emportat tot", afegeix abans de dir que "no queda res".

La casa ha estat habitada per la seva dona, Ángela Dobrowolski, fins fa escassament una setmana, quan va ser desallotjada per decisió judicial. El termini perquè la mare dels dos fills més petits de Mainat deixés l'habitatge conjugal va vèncer el 13 d'octubre i comptava amb 10 dies per abandonar la casa de manera voluntària, cosa que no es va produir en aquells moments, raó per la qual va intervenir la justícia.

El jutjat d'instrucció 32 de Barcelona va acordar mantenir en llibertat provisional Dobrowolski, investigada per presumptament intentar matar el seu marit, el productor de televisió Josep Maria Mainat. El jutge, però, li ha imposat una ordre d'allunyament d'un quilòmetre tant de Mainat com dels seus dos fills.