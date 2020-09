Jude Law, pare per sisè cop

260x366 Jude Law en una intervenció televisiva / INSTAGRAM Jude Law en una intervenció televisiva / INSTAGRAM

Jude Law ha sigut pare per sisena vegada. Ho ha confirmat ell mateix al presentador Jimmy Fallon al seu programa, The tonight show. "He estat ocupant-me del jardí. Ah! I a més d'això he tingut un nadó", va explicar l'actor mentre xerrava amb el presentador sobre com havia passat la quarantena. Després que Fallon el felicités, l'actor va afegir que "és realment meravellós" i que la seva dona, la psicòloga Phillipa Coan, i ell es consideren uns "afortunats per poder formar una família".

Aquest nadó, del qual Law no va dir res més, ni el sexe ni el nom, és el primer que tenen junts però el sisè que té ell, que ha tingut descendència amb moltes de les dones amb qui ha sigut parella. El protagonista de la pel·lícula El talent de Mr. Ripley té tres fills fruit de la seva relació amb Sadie Frost –el gran es diu Rafferty i el segueixen Iris i Rudy–, una nena anomenada Sofia amb la model Samantha Burke, i una altra nena amb la cantant Catherine Harding a la qual van posar Ada. Law i Coan es van comprometre el febrer del 2019 per casar-se el més següent molt discretament a l'Ajuntament de Londres.

"Tinc molta sort d'estar amb algú de qui estic bojament enamorat. La idea de tenir més fills seria simplement meravellosa. Soc afortunat d'estar amb algú amb qui m'estic divertint més que mai a la vida", va explicar fa un temps l'actor, de 47 anys, al Daily Telegraph. Les poques imatges de la parella plegats són fruit de la persecució dels paparazzis, que els enxampen junts pel carrer. No tenen costum d'acudir a actes públics. Una de les últimes aparicions d'ells de la qual es té constància és a Itàlia, on Law va rodar la sèrie de televisió sobre el papa Pius XII que li ha donat nova popularitat.