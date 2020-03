Kate Middleton se'n va de compres abans del (possible) confinament

Tot i que no era legalment obligatori, diumenge començava a sonar el rumor que les autoritats sanitàries del Regne Unit podrien decretar de forma imminent mesures contundents per actuar contra el coronavirus com, per exemple, el confinament. Potser per aquest motiu, davant d'aquesta situació, segons la revista Hello!, la futura reina britànica va aprofitar diumenge al matí per sortir de compres. Una sortida que potser sigui la última en un temps tenint en compte el que digui aquesta tarda Boris Johnson, que potser podria decretar un confinament per frenar el virus.

Segons la citada publicació, Kate Middleton va anar amb els seus tres fills, Jordi, Carlota i Lluís, al centre comercial Sainsbury, a Kings Lynn, el més proper a la seva segona residència, Anmer Hall, que la reina els va regalar al príncep Guillem i a ella quan es van casar. Allí, van comprar menjar i també roba, especialment per a la seva filla mitjana. La publicació cita una testimoni presencial que, casualment, no és nova en la vida de la duquessa de Cambridge. Es tracta de la fundadora d'Ugly Duckling Creations, una firma de nines que es va fer coneguda temps enrere quan una veïna va regalar-ne una a Carlota després de la missa de Nadal a la qual van assistir tots els Windsor.