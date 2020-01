Kate Middleton fotografia supervivents de l'Holocaust

Una de les principals aficions de la duquessa de Cambridge és la fotografia, motiu pel qual l'any 2019 la reina Elisabet II la va nomenar patrona de la Reial Societat de Fotografia del Regne Unit. Ara Kate Middleton ha utilitzat la seva afició per commemorar el 75è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz i participar en una exposició fotogràfica col·lectiva.

La dona del príncep Guillem hi participa amb dos retrats de supervivents de l'Holocaust que va fer durant una sessió fotogràfica que va tenir lloc al palau de Kensington al principi del gener. "Van recordar les seves històries amb tristesa però també amb gratitud per haver sobreviscut", explica la duquessa de Cambridge a través del seu perfil oficial d'Instagram, on ha publicat les dues fotografies amb què participa en l'exposició.

El protagonista de la primera imatge és Steven Frank, un home de 84 anys nascut a Amsterdam que va ser enviat del camp de transició de Westerbork al de Theresienstadt. La duquessa assenyala que Frank i els seus germans van ser tres dels 93 nens que van sobreviure al camp de concentració, on en van enviar fins a 15.000. Frank apareix a la fotografia acompanyat de les seves dues netes. A la segona fotografia apareix Yvonne Bernstein, que va passar una part de la guerra amagada a França, canviant de casa i de nom constantment.

Per a les seves fotografies, Middleton s'ha inspirat tant en El diari d'Anna Frank, una de les lectures que més la van impactar en la seva infància, com en les pintures de Vermeer, una picada d'ullet a l'origen neerlandès dels dos protagonistes.