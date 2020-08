Lady Gaga parla dels seus problemes de salut mental

Lady Gaga no té por de mostrar-se en els seus moments més vulnerables, com va demostrar amb el documental Gaga: five foot two, en què parlava obertament de la fibromiàlgia que pateix, una malaltia que la va obligar a cancel·lar alguns dels concerts de la seva gira del 2017. Ara la cantant, de 34 anys, ha tornat a fer gala de la seva transparència explicant al programa Radio Beats 1 d'Apple Music els seus problemes de salut mental i la medicació antipsicòtica que pren des de fa temps. "No sempre puc controlar les coses que fa el meu cervell i haig de prendre aquesta medicació per aturar els processos en què incorre la meva ment", ha explicat.

L'artista, que té 43 milions de seguidors a Instagram, assegura que si explica aquesta intimitat és perquè vol trencar l'estigma que hi ha al voltant de les malalties mentals. De fet, una de les cançons del seu últim disc, Chromatica, parla precisament d'aquesta qüestió. "Vaig escriure aquesta cançó, que es diu 911 i que parla d'un antipsicòtic que consumeixo", ha explicat. "Sé que tinc problemes mentals i sé que a vegades poden convertir-me en un ésser humà no funcional", ha confessat. Durant la promoció del disc, Gaga ha confessat que un dels seus principals suports durant la creació de Chromatica però també en la seva vida diària ha sigut Elton John, que col·labora en l'àlbum. "Ha sigut el meu mentor durant molt de temps, sempre em desafia a mantenir el cap fora de l'aigua. És una cosa que aprecio molt d'ell, que sempre sap quan necessito suport", ha explicat.

En els últims anys, la cantant ha explicat els problemes que pateix des de la seva joventut. En aquest sentit, va revelar que té estrès posttraumàtic després que als 19 anys fos violada repetides vegades per una persona que pertany a la indústria de la música la identitat de la qual mai ha fet pública.