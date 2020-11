Mainat: "Si ens està veient, que reaccioni i demani ajut. Tothom n'hi donarà. Els que l'envoltem, també"

Josep Maria Mainat ha acudit al programa Tot es mou aquesta tarda, on col·labora, però no per parlar de ciència sinó del cas que ja porta el seu cognom i que es va desfermar quan va acusar la seva dona, Angela Dobrowolski, d'haver-lo intentat matar. L'excantant de La Trinca s'ha mostrat malgrat tot conciliador i ha suggerit diverses vegades que la seva exparella, de qui s'està divorciant, pateix algun tipus de trastorn.

"[El judici per homicidi] serà un judici important i pot comportar unes penes greus de presó. Hi haurà d'haver molts testimonis, molts experts que diguin què va passar aquella nit i si és una cosa circumstancial, una cosa volguda... Si ella n'és responsable o no. Hi ha d'haver un bon judici, molt just, amb molts experts que dictaminin què va passar aquella nit", ha explicat davant Helena Garcia Melero.

🔴 Joies, un Jukebox, una guitarra elèctrica, els discs d'or de la Trinca, una TV... Segons Mainat, després del pas de Dobrowolski per la casa, no hi va quedar res de valor #TotEsMouTV3

▶ https://t.co/ErOGhcBev7 pic.twitter.com/9ztMLS77yQ — Tot es mou (@totesmoutv3) November 26, 2020

En un altre dels moments, Mainat ha explicat: "L'Angela que veig ara i que fa les coses que fa ara, inclús físicament, em sembla una altra Angela, que no té res a veure. No la reconec. Voldria que tornés aquella Angela. Que veiés que ha de sortir-se'n, d'això. Ha d'estar bé, perquè si no està bé tindrà un judici molt fotut. Ha de demostrar que és incapaç d'assassinar el seu marit. Ha de reaccionar. Si ens està veient, que reaccioni i que demani ajut. I tothom n'hi donarà. I els que l'envoltem també".

En aquest moment, la presentadora li ha preguntat si encara l'estimava. Mainat ha respost: "Jo me l'estimo, me l'estimaré sempre. Portem deu anys junts i hem viscut temps molt feliços. Hem tingut dos nens fantàstics... I aquest últim mig any s'ha espatllat l'enamorament, però l'estima no. Per això voldria que aquesta [Angela] desaparegués i tornés la que està amagada a sota, que suposo que encara és recuperable". Melero ha volgut que aclarís si, amb això, estava dient que si tornés podria recuperar la relació. "La relació humana sí, la matrimonial no", ha conclòs Mainat.

El músic i productor televisiu ha explicat també que ha canviat tres cops de pis, per mirar d'aïllar els seus fills de la "persecució mediàtica" que pateix. De moment, diu, els manté en "una bombolla", però sap que la normalitat no arribarà fins que tornin al seu domicili habitual i els pugui explicar què està passant. Mainat ha consignat que tot el que hi havia de valor a la casa ha estat "saquejat". Això inclou, per exemple, una guitarra de col·leccionista que li havia regalat el seu fill. "Hi ha dubtes sobre si una dona que encara no està divorciada roba realment quan s'emporta una cosa. Però ella i la gent de qui s'envoltava es van vendre tot el que van trobar. Van rebentar la caixa forta i van treure les joies que hi havia a dins. Algunes joies eren seves, però hi havia també les joies de la meva família: un anell que era de la meva mare, de la meva àvia, que havia de ser per a la nena". Entre els objectes sostrets, els discs d'or de La Trinca.

Un altre dels assumptes tractats ha estat el de la custòdia dels fills. "Jo sé que ella va dient «el meu marit m'ha robat els fills»", ha explicat Mainat. "Perdoni, tres jutges han decidit que això sigui així. Jo ho he demanat, sí, però perquè m'ha semblat que no estava en condicions, amb la vida que portava, de tenir els nens una setmana a casa seva".