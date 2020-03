Marc Márquez i Lucía Rivera trenquen la seva relació

Després d'un any i mig junts, el pilot Marc Márquez i la model Lucía Rivera han posat fi a la seva relació, segons avança El País. Els rumors sobre un possible distanciament feia temps que circulaven, especialment d'ençà que feia setmanes que havien deixat de compartir imatges de tots dos a les xarxes socials.

Tot i que cap dels dos ha confirmat la ruptura, Rivera ha fet uns stories al seu Instagram en què s'insinua que la seva història d'amor amb el pilot de Cervera ha acabat. Des de Mèxic, on està passant uns dies de vacances amb la seva mare, Blanca Romero, la model ha compartit una imatge en què es pot llegir: "La vida continua, o això diuen, com si insinuessin que en algun moment es va aturar". Rivera, de 21 anys, és a la zona de Tulum per compromisos professionals amb la marca de roba interior i bany Women's Secret. Abans d'arribar a Mèxic, ha estat uns dies a Nova York acompanyada també de la seva mare i el seu germà Martín. La model du el cognom del primer marit de la seva mare, l'extorero Cayetano Rivera, que la va adoptar quan es va casar amb Romero l'any 2001.

La relació entre Rivera i Márquez es va fer pública a mitjans del 2019. Malgrat que en un a principi van apostar per la discreció, un petó després que el pilot guanyés e l Gran Premi de Catalunya de motociclisme d'aquell any va servir per confirmar la parella. La primera vegada que van posar oficialment en un acte públic va ser el novembre passat, quan van assistir plegats a la cerimònia d'entrega dels premis FIM Awards de la Federació Internacional de Motociclisme.