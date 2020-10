Meghan Markle diu que no té xarxes socials personals "per salut mental"

Després de ser objectiu de crítiques de tot tipus, Meghan Markle ha explicat que no té xarxes socials personals per preservar la seva salut mental. "Vaig prendre la decisió personal de no tenir cap mena de compte, i això m'ha ajudat molt", va explicar la dona del príncep Enric en la cimera virtual Most Powerful Next Gen organitzada per la revista Fortune. De fet, aconseguir unes xarxes socials més saludables per als usuaris i alertar sobre les conductes que poden incitar a l'odi és un dels principals objectius de la fundació que han posat en marxa la parella. El príncep Enric i Meghan Markle tenien un compte oficial d'Instagram, @sussexroyal, que no s'actualitza des del març.

"Em preocupa moltíssim la gent que està obsessionada amb les xarxes socials", va assegurar Markle, que va remarcar que s'hauria d'abordar l'addicció a internet de la mateixa manera que es tracten altres qüestions com ara la drogoaddicció. "Hi ha alguna cosa algorítmica que està creant aquesta obsessió, que, a més, crec que és molt poc saludable per a molta gent", va assenyalar.

Markle també va explicar que des que és mare una de les seves prioritats és protegir la seva família i, per això, va molt amb compte abans de fer qualsevol tipus de manifestació pública. Tot i així, la duquessa de Sussex, que ara viu a Califòrnia amb el seu marit i el seu fill, sí que s'ha pronunciat sobre les pròximes eleccions nord-americanes i ha demanat als seus compatriotes que exerceixin el seu dret a vot el 3 de novembre. "Cada quatre anys ens diuen el mateix, que són les eleccions més importants de la nostra història. Però aquestes ho són. Quan votem els nostres valors es posen en acció i les nostres veus són escoltades. La teva veu és un recordatori que tu importes, perquè ets i has de ser escoltat", recordava Markle en un programa especial emès per la cadena ABC en el qual apareixia al costat del seu marit, el príncep Enric.