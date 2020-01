Meghan torna al Canadà mentre Elisabet II intenta resoldre la nova crisi de la família reial britànica

Elisabet II ha pres les regnes de l’embolic que sacseja de nou els Windsor i es proposa acabar "en qüestió de dies, no pas en setmanes", segons fonts del Palau de Buckingham, amb l’enèsima crisi familiar que travessa el clan. La crisi s'ha desfermat per la decisió del seu net, el príncep Enric, i la seva dona, l’actriu Meghan Markle, de viure una nova vida, lluny de les obligacions reials i dels focus mediàtics de la intrusiva premsa sensacionalista britànica.

D'altra banda, Meghan Markle ha tornat aquest dijous al vespre al Canadà per reunir-se amb el fill de la parella, el petit Archie, on havia quedat a càrrec de la mainadera i amiga Jessica Mulroney mentre la parella tornava a principis d’aquesta setmana a Londres per deixar anar una veritable bomba informativa.

Per sufocar-la, la reina, de 93 anys, ha instat els seus col·laboradors a "treballar junts a bon ritme" per trobar "solucions viables" al desig de la parella de deslliurar-se professionalment de la "Firma", com en diu el Daily Telegraph. Almenys, així ho apunten aquest matí de divendres diferents mitjans de comunicació britànics, com la BBC i l'esmentat Telegraph, entre d'altres.

Filtracions enverinades

La intervenció de la monarca es produeix després que diverses filtracions i comentaristes posessin en dubte el pla de la parella reial de fer un pas enrere, conservant, però, els seus títols nobiliaris –són ducs de Sussex– i alguns dels privilegis que tenen, inclosa la paga anual d’uns 5,9 milions d'euros que, per mantenir la seva oficina, Enric rep del pare, l’hereu al tron, Carles de Gal·les, a través del Ducat de Cornualla.

En el que ja es pot qualificar com a guerra mediàtica sense quarter entre Enric i Meghan, d’una banda, i la premsa sensacionalista britànica, de l'altra, aquestes mateixes filtracions han suggerit que Carles podria retenir l’assignació del Ducat o que, fins i tot, podria demanar a la parella que pagués un lloguer per la casa seva a Frogmore Cottage, a Windsor, la renovació de la qual va costar l’any passat gairebé tres milions d’euros, que van ser sufragats íntegrament pel Tresor britànic.

Tot i que pot ser interpretat com un desafiament a l’autoritat de la reina, el viatge de Meghan de retorn al Canadà no s’ha de considerar, segons fonts reials, com una fugida mentre Enric es queda a Londres, sol davant del perill i les pressions de Palau. Segons aquestes interpretacions, que poden ser vistes com un intent d'apaivagar els ànims, l’actriu nord-americana sempre havia previst que el retorn d’aquesta setmana al Regne Unit fos breu. Amb tot, no està clar quant temps es quedarà al Canadà amb Archie i si els curs dels immediats esdeveniments i la manera com es resolgui la crisi podrien allargar o no l’estada.

No hi ha dubte, però, que la decisió anunciada per Enric i la seva dona ha "ferit" la reina, que ha sigut desobeïda, segons fonts pròximes a la Corona. D'acord amb aquestes fonts, ni Elisabet II ni el príncep Carles van tenir coneixement del comunicat emès pels ducs de Sussex fins que no va ser públic.

Afers pendents

El més calent, però, continua a l’aigüera. Com ara qui pagarà la factura de la seguretat en un futur, i que de moment finança Scotland Yard. Els enemics de Meghan, que són molts i molt poderosos, continuen qüestionant les formes en què la parella vol desentendre’s de la Firma.

I encara que des del Palau de Buckignham s’assegura que "hi ha una gran comprensió per la voluntat expressada [per Enric i Meghan] que volen fer les coses d'una altra manera", també s’apunta que "s’ha d’arribar a un acord híbrid complet entre el finançament públic i el paper privat que volen desenvolupar a partir d'ara". "Caldrà pensar-hi molt", diuen. En aquest sentit, una enquesta de YouGov indica que dos terços dels britànics (el 63%) pensen que Enric i Meghan ja no haurien de rebre una part dels ingressos generats pel Ducat de Cornualla, fins ara la principal font de diners que tenen.

A partir d'ara, les opcions d’Enric són molt poques. O bé intenta un acord satisfactori per a totes dues bandes, i accepta el que li imposi la família, o, com a esclat final, algunes especulacions periodístiques apunten que fins i tot podria renunciar al seu lloc, el sisè, en la línia de successió al tron. Un altre capítol més en el serial de The Crown.