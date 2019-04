Messi compra un altre hotel (aquest a Mallorca)

MiM Hotels, la cadena hotelera propietat del jugador blaugrana Leo Messi, ha ampliat la seva cartera amb l'adquisició d'un establiment a Mallorca, el tercer del grup. Es tracta de l'Hotel Fona Mallorca, situat a la localitat de s'Illot, a primera línia de mar i a 50 metres de la platja de sa Coma.

L'establiment consta de 98 habitacions, així com un 'spa', un gimnàs, dues piscines i un bar-restaurant de cuina mediterrània amb vistes al mar, segons ha informat aquest dimecres la companyia del futbolista argentí, que compta actualment amb dos hotels: un a Sitges i un a Eivissa, gestionats tots dos per Majestic Hotel Group. El grup emprendrà una reforma integral de l'edifici per a la temporada 2020, després d'haver efectuat una primera fase d'obres que ha consistit en la remodelació dels lavabos.

651x366 Imatge exterior de l'hotel que ha comprat Messi a Mallorca / HOTEL FONA MALLORCA Imatge exterior de l'hotel que ha comprat Messi a Mallorca / HOTEL FONA MALLORCA

Durant aquesta temporada, l'establiment operarà sota la marca Hotel Fona Mallorca i serà el 2020, un cop remodelat íntegrament, quan reobrirà com a Hotel MiM Fona Mallorca. La compravenda ha estat confirmada per l'anterior propietari de l'hotel. "No hi ha cap dubte que la imatge de Messi té ganxo a nivell internacional i que això beneficiarà s'Illot i Mallorca en matèria de promoció. Es tracta d'una bona operació, tant a nivell personal com per a l'illa", ha explicat l'empresari respecte a l'hotel, que es preveu que pugi de rang fins a les quatre estrelles superiors o les cinc després de la reforma.