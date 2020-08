Michelle Obama, esgotada per Trump, les lluites racials i el covid

L’ex primera dama dels Estats Units està passant per un moment emocional delicat. En una intervenció al seu programa de ràdio digital The Michelle Obama Podcast assegura: “Estic notant que senzillament no em sento bé”.

“Són sentiments comuns en tots els que estem bregant amb una pandèmia global –explica Michelle Obama–, amb la reacció a les morts de George Floyd, Breonna Taylor i Ahmaud Arbery, amb les protestes generalitzades. Sé que estic bregant amb alguna forma de depressió lleu. No només per la quarantena, sinó també per la lluita racial i per la hipocresia d’aquest govern”. Els efectes que li produeixen aquests “alts i baixos emocionals” són que li costa molt fer la seva rutina d’exercicis i que a les nit no pot dormir.