Mor de càncer Aless Lequio, fill d'Ana Obregón i Alessandro Lequio

Aless Lequio, fill d'Ana Obregón i Alessandro Lequio, ha mort aquest dimecres als 27 anys víctima d'un càncer que li van detectar fa dos anys. Segons diversos mitjans com Abc o ¡Hola!, el fill d'aquests dos personatges televisius espanyols estava ingressat des de feia un mes en una clínica de Barcelona, on estava rebent un nou tractament. Tant el seu pare com la seva mare, separats des de fa anys, l'estaven acompanyant a Barcelona durant el tractament. El jove, que tenia diversos projectes empresarials propis, era fill únic per part de mare però tenia germans per part de pare, que havia estat casat amb Antonia Dell'Atte prèviament, amb la qual va tenir el seu fill Clemente. Des de feia un any, el jove mantenia una relació sentimental allunyada dels focus mediàtics amb una jove anomenada Carolina.

La batalla contra la malaltia, que el jove va començar el 2018, el va portar a tractar-se al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, posteriorment a Pamplona i, finalment, a Barcelona. El març del 2019 Obregón va explicar públicament que el "malson" del seu fill s'havia acabat. No obstant, aquella malaltia que havia començat com "un mal d'esquena" es va convertir novament en un problema per a Lequio, que a finals del 2019 va haver de suspendre alguns actes professionals arran d'una recaiguda. "Jo no canviaré de camí, seguiré el meu camí, però hauré d'esforçar-me una mica més per poder continuar a la mateixa velocitat", va dir quan li van detectar la malaltia. Cap dels seus pares ni familiars més propers encara no s'ha pronunciat sobre la defunció.