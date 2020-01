Pamela Anderson es casa per cinquena vegada

Als 52 anys, Pamela Anderson, l'exvigilant de la platja, suma el seu cinquè matrimoni. Segons avança The Hollywood Reporter, l'actriu es va casar dilluns amb el productor Jon Peters, de 74 anys, en una cerimònia íntima que va tenir lloc a Malibu. La història entre Anderson i Peters ve de lluny: es van conèixer durant els anys 80 a la mansió de Playboy i van sortir junts durant un temps. La parella va reprendre el contacte fa uns mesos i ha mantingut la seva relació en secret fins ara.

Tant Anderson com Peters tenen un llarg currículum sentimental. Abans de reprendre la relació amb el seu vell amor, l'actriu ha estat casada amb els músics Tommy Lee i Kid Rock, i amb el jugador de pòquer Rick Salomon, amb qui va contraure matrimoni dues vegades. Per la seva banda, Peters ha estat casat cinc vegades i entre les seves exparelles més famoses destaca Barbra Streisand, la carrera de la qual va impulsar produint grans èxits cinematogràfics com Ha nascut una estrella. De fet, Peters també és el productor de la nova versió d'aquesta pel·lícula que es va estrenar el 2018 protagonitzada per Bradley Cooper i Lady Gaga.

"La Pamela mai ha vist tot el seu potencial com a artista. Encara no ha brillat realment. Hi ha molt més del que es veu a simple vista, o jo no l'estimaria tant", ha explicat Peters a The Hollywood Reporter. "Hi ha noies guapes a tot arreu. En podria haver triat qualsevol altra, però durant 35 anys només he volgut la Pamela. Em fa salvatge, en un sentit positiu. M'inspira. La protegeixo i la tracto de la manera que mereix ser tractada", ha assegurat el productor d'èxits com Flashdance o el Batman de Tim Burton.

Tot i que durant els últims anys va haver-hi rumors que Anderson mantenia una relació amb Julian Assange, a qui va visitar freqüentment durant el temps que va estar a l'ambaixada de l'Equador a Londres, l'actriu va estar emparellada entre el 2017 i mitjans del 2019 amb el jugador de futbol Adil Rami. La relació es va acabar després que Anderson acusés Rami d'infidelitat.