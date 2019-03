Patricia Conde haurà de pagar 135.000 euros a Hisenda 'per culpa' del seu porter

260x366 Patricia Conde / LASEXTA Patricia Conde / LASEXTA

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat la presentadora Patricia Conde a pagar uns 135.000 euros pels seus problemes amb Hisenda. En concret, es tracta de 77.681 euros per deduccions de l'IVA no justificades i 58.180 euros com a multa. Segons publica 'Cinco Días', la sentència argumenta que la presentadora hauria deduït a través de la seva empresa, Creative Management y Producciones, l'IVA de maquillatge, roba de la llar, compres al súper, un viatge a Montecarlo, roba interior, vestuari i, com a part més important, la reforma de casa seva.

En la decisió del Tribunal ha estat determinant el testimoni del porter de la presentadora, que ha assenyalat que la casa que Conde havia dit que era només la seu de la seva empresa era la seva residència habitual i no unes oficines o un espai per a esdeveniments, arguments que ella havia utilitzat en la seva defensa. És a dir, el conserge de la urbanització La Moraleja, on Conde té la casa, va deixar clar que la madrilenya hi entrava i en sortia habitualment, tant en dies laborables com no laborables i a hores que no són pròpies d'oficines i feina.

Les quantitats deduïdes comprenien "quotes pels serveis de gestoria, el registre, la notaria, el projecte de reforma de l'arquitecte i la seva execució, així com les procedents dels subministraments periòdics, i quotes per adquisicions de béns, com la compra de tot tipus mobiliari, sanejaments, decoració, il·luminació, jardineria, fusteria... –segons l'acord de liquidació d'Hisenda, dictat el 2012–. A això s'hi sumen les característiques de l'immoble: situat en zona residencial, sense rètols d'activitat i amb una reforma efectuada enfocada a l'ús com a habitatge fan concloure que l'ús com a habitatge és gairebé l'únic que té l'immoble".

Una cuina de 74.000 euros a l'oficina

Entre els arguments que utilitza el tribunal madrileny per desmuntar les explicacions de Conde hi ha la reforma de la casa, que va ascendir a més de 200.000 euros. Una quantitat molt elevada, de la qual 74.000 euros van anar enfocats exclusivament a la cuina. Una exageració si es té en compte que el que hi hauria d'haver és un 'office', com a la majoria de les oficines.

La sentència també destaca que la presentadora va desgravar-se la compra d'un cotxe. Va concloure que "l'artista fa servir aquests vehicles per a la seva vida privada, ja que en els seus desplaçaments professionals utilitza taxis i lloguer de vehicles". Per desmuntar la desgravació de vestuari, la sentència afirma que "al programa de televisió ('Sé lo que hicisteis', font principal i majoritària dels ingressos en els anys en conflicte, el 2007 i el 2008) és cedit per les marques".

Causes pendents milionàries

La presentadora podrà recórrer la sentència al Tribunal Suprem i intentar tornar a justificar aquestes despeses. Aquesta només és una part dels problemes que Conde té amb Hisenda. El 2017 va aparèixer a la llista que es va fer pública de defraudadors amb una quantitat en disputa amb el fisc d'1,3 milions d'euros, que va arribar a 1,8 l'any següent.