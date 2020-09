Pau Gasol ja és pare

Pau Gasol i la seva dona, Catherine McDonnell, ja són pares. Aquesta matinada han fet públic que ha nascut el primer fill per a tots dos, una nena a la qual han posat Elisabet Gianna. "La nostra filla ja és amb nosaltres! Tot ha anat molt bé i no podem estar més contents. Elisabet Gianna Gasol, un nom amb molt significat per a la nostra preciosa filla", ha escrit el jugador de bàsquet a Instagram. El català, de 40 anys, ha publicat al costat d'aquest text dues imatges: en la primera se'ls veu a ells dos amb la nena als braços a l'hospital, i en la segona entrellacen les mans amb la nena. McDonnell també ha actualitzat el seu perfil d'Instagram després del part. "Elisabet Gianna Gasol s'ha unit a la nostra família el 10 de setembre del 2020, en un dia molt especial, el 100è aniversari de la seva besàvia Elizabeth i el segon aniversari del compromís dels seus pares. Ja estem enamorats de la nostra dolça Ellie", ha escrit ella.

El 27 de juliol, el jugador i la seva esposa van anunciar emocionats que estaven a punt de convertir-se en pares. Amb diverses imatges en què McDonnell mostrava la panxa, ell va escriure: "No podem estar més contents d'afegir un nou membre a la nostra família molt aviat! Seràs la millor mare". El 7 de juliol havien celebrat el seu primer aniversari de casament recordant la cerimònia del seu enllaç, que va tenir lloc en una casa de camp a Woodside, Califòrnia. "El moment més màgic que he viscut en la meva vida!",va dir el jugador després de casar-se. Després d'aquella festa, es van tornar a casar aquí. Concretament, van repetir la festa a l'Empordà, on ella es va posar un disseny de Pronovias.