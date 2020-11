L'exdona de Phil Collins l'acusa de no rentar-se les dents ni dutxar-se en un any

Orianne Cevey, exdona del músic Phil Collins, està en peu de guerra contra el compositor perquè considera que després del seu divorci no n'està sortint tan afavorida com haurien acordat. Almenys aquest és el seu punt de vista i per això ha començat una campanya de descrèdit que buscaria venjar-se d'ell perquè, com a major perjudici, li hauria negat els drets sobre la meitat de la mansió que tenen a Florida.

Segons Cevey, el 2015 ella va acceptar divorciar-se del que era el seu marit, Charles Alami, i renunciava així a la seva participació de 20 milions de dòlars a Sunset Island a Miami, perquè Collins l'hi va demanar oferint-li a canvi una participació del 50% de la mansió que s'acabava de comprar a Florida. Ella diu que ara Collins vol trencar aquest acord i li ha demanat que abandoni la casa, cosa que ella no vol fer aferrant-se a aquell pacte. De fet, ara hi viu amb el seu nou marit i els guardaespatlles de tots dos.

En aquestes circumstàncies, Cevey, de 46 anys, ha començat a airejar suposats draps bruts de l'artista, de 69 anys. L'exdona del cantant anglès ha explicat a la web TMZ que Collins va deixar de rentar-se les dents i es va negar a dutxar-se durant gairebé un any, del 2019 al 2020. En aquell període de temps, diu que la seva pudor es va fer tan insuportable que ella era incapaç de tenir-hi relacions sexuals. "La pudor de Phil es va fer tan omnipresent que ell es va convertir en un ermità i es va negar a interactuar personalment amb qualsevol persona", declara la dissenyadora de joies suïssa, que ha estat denunciada pel cantant d' Another day in paradise per ocupar la casa il·legalment.

Cevey i Collins es van separar el 2008 després d'haver-se casat en una celebració valorada en mig milió d'euros l'any 1999. Amb el divorci, Cevey es va endur un pessic de 48 milions de dòlars. El 2015, el destí els va tornar a unir durant cinc anys més. Al mes de juliol ella el va deixar a través d'un whatsapp i al cap d'uns dies es va casar amb el guitarrista Thomas Bates a Las Vegas. "He trobat una altra persona i m'agradaria intentar veure si puc tornar a ser feliç", li va escriure ella llavors.