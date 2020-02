Quim Gutiérrez es compromet amb la model Paula Willems

Després de quatre anys junts, l'actor català Quim Gutiérrez i la model andalusa Paula Willems s'han compromès, segons ha avançat en primícia la revista ¡Hola!. La publicació assegura que ella, de 22 anys, ja llueix un anell de compromís.

Gutiérrez, de 38 anys, i Willems es van conèixer la primavera del 2016, el mateix any que ella va guanyar el premi L'Oréal que concedeix la Mercedes Benz Fashion Week Madrid a la model més destacada de cada edició. La model, de mare holandesa i pare espanyol, ha desfilat a les passarel·les de París, Milà i Nova York, mentre que a Madrid ha treballat en els xous de dissenyadors com Teresa Helbig o Alvarno.

Durant aquests anys de relació els dos han optat per la discreció. Per aquest motiu no se'ls ha pogut veure plegats en actes oficials, a excepció dels Goya, on no van passar per la catifa vermella junts però sí que van estar-ho al backstage. Una de les poques fotos que hi ha de tots dos és de quan van anar al festival Mad Cool de Madrid. Gutiérrez ha explicat més d'una vegada que prefereix estar allunyat dels focus. En una recent entrevista amb l'ARA assegurava que es considera una persona molt reservada. " Moltes vegades la gent no entén que no vulguis fer-te fotos. Però és qüestió de personalitat: hi ha gent més o menys sociable, però jo soc molt reservat", explicava.