Prada fitxa Raf Simons per ser co director creatiu juntament amb Miuccia Prada

"A partir del 2 d’abril del 2020, Raf Simons s’incorporarà a la marca Prada com a co director creatiu, treballant en col·laboració amb Miuccia Prada amb igualtat de responsabilitats pel que fa a aportacions creatives i presa de decisions. La primera col·lecció Prada dissenyada per Miuccia Prada i Raf Simons serà la de la col·lecció de roba de dona de primavera-estiu 2021, presentada a Milà el setembre del 2020": amb aquest breu text difós fa escassos minuts a les xarxes socials, l'emblemàtica firma Prada feia públic el seu fitxatge del dissenyador belga, de 52 anys. Se sobreentén que la seva incorporació a la firma milanesa comença a dibuixar el camí de la retirada de Miuccia Prada, neta del fundador d'aquesta antiga firma de pelleteria, que ella ha portat creativament al cim de la indústria de la moda més enllà dels complements des que hi va accedir el 1978. De fet, la progressiva retirada de Miuccia de l'empresa, als 71 anys, també s'explica per la recent incorporació del seu fill, Lorenzo Bertelli, a la companyia.

A la seva web, Prada hi ha afegit respecte al fitxatge de Simons que "abasta totes les facetes creatives del segell Prada" i que "neix d’un profund respecte recíproc i d’una conversa oberta: és una decisió mútua, proposada i determinada per les dues parts". "Obre un nou diàleg entre dissenyadors àmpliament reconeguts com a dos dels més importants i influents d'avui", expliquen.

Des de la firma afegeixen que aquesta direcció creativa bicèfala també "es pot veure com el primer pas cap a àmbits més amplis d’interacció: una iniciació del lliure intercanvi i de la col·laboració, un qüestionament de convencions creatives". Una perspectiva que defensen dient que "la innovació és una faceta inherent a la identitat de Prada: voluntat de desplaçar fronteres, d’experimentar, d’aprofitar oportunitats per avançar". El "diàleg creatiu radical, de fet, és una reiteració de les filosofies tant de Miuccia Prada com de Raf Simons. Està perfectament en sintonia amb la història de la reinvenció, la provocació, l'exploració valenta i el poder de les idees de cada dissenyador", conclouen.

Segons recull la web especialitzada Modaes.es, les últimes dades econòmiques del grup italià corresponen al tancament del 2018. En aquell període, la companyia va facturar 3.142.000 d'euros, que li van suposar un benefici de 324 milions d'euros, un 10% més que el 2017.

Simons, després d'estudiar enginyeria industrial a la universitat, es va formar de manera autodidacta en sastreria masculina. Posteriorment va treballar amb Martin Margiela i Jean-Paul Gaultier. Del 2012 al 2015 va ser director creatiu de Dior. El 2016 va incorporar-se a Calvin Klein, d'on va sortir al cap de només un any i mig per l'escàs rendiment econòmic de la seva línia principal i per l'aigualiment del clar posicionament comercial de la seva línia més popular: Calvin Klein Jeans.