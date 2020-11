Rupert Grint (Ron Weasley a 'Harry Potter') ha sigut pare d'una nena

Rupert Grint s'ha estrenat a les xarxes socials per presentar a la seva filla, a la qual ha posat de nom Wednesday, que en català vol dir dimecres. L'actor que va donar vida a Ron Weasley a Harry Potter ha estrenat Instagram amb una foto d'ell amb la filla als braços i un text on diu: "Hola, Instagram... només hi he arribat deu anys tard, però aquí estic! Us presento a tots Wednesday G. Grint. Cuideu-vos, Rupert". La imatge ha superat en poques hores els dos milions de likes.

L'actor britànic, de 32 anys, i la seva nòvia, la també actriu Geòrgia Groome, de 28, van donar la benvinguda a la seva filla al maig, tot i que no ha sigut fins ara que l'han presentat públicament. El seu amic Daniel Radcliffe, amb qui els uneix una forta amistat després d'haver crescut junts durant els nou anys que va durar la saga de Harry Potter, ja li havia donat l'enhorabona temps enrere. L'intèrpret britànic, a banda de per la foto de la seva nena, també ha destacat en el seu debut per escollir com a foto de perfil una imatge al costat de la veterana actriu Maggie Smith, que va donar vida a la saga a la professora de Hogwarts Minerva McGonagall.

Deixant a banda l'èxit que va tenir com a nen amb la citada saga, Grint compta amb una sòlida trajectòria professional com a adult. En els últims anys ha treballat en la pel·lícula Moonwalkers, en el curtmetratge The Hogwarts Express i en les pel·lícules El c artero Pat i Super Clyde. L'actor també canta. De fet, a El cartero Pat va sonar el seu primer tema: Lightning.