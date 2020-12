La cantant Ruthie Henshall explica intimitats de la seva relació amb el príncep Eduard

Ara que la família reial britànica està en boca de tots, només faltava que una ex que mai havia parlat, parlés. Es tracta de la cantant Ruthie Henshall, que participa en un programa de telerealitat britànic en el qual va explicar algunes intimitats de quan era nòvia del príncep Eduard d’Anglaterra, el fill petit de la reina Elisabet II. Per exemple, que van practicar el sexe a Buckingham. Al seu company de programa, l’actor i cantant Shane Richie, li va dir: “Tu vas actuar al palau de Buckingham, vas cantar als jardins. Jo vaig cantar a les habitacions”.

A banda d’això, l’estrella del West End londinenc li va dir a Richie que la família reial és una família normal i que amb ella sempre van tenir un tracte amable. L’artista, que va tenir una relació de cinc anys amb l’actual comte de Wessex, va explicar: “Són una família normal. Vaig ser absolutament benvinguda. No tinc més que afecte i records bonics d’ells i mai em vaig sentir com una forastera”. Tan distesa era la relació que un dia diu que es va emborratxar amb ells a Balmoral: “La reina i Margarida estaven cantant himnes i Diana va dir-me «Canta una mica de teatre musical». [...] Llavors vaig cantar I dreamed a dream. Però com que era el primer Martini que em prenia, la clau amb què vaig començar no era on vaig acabar...”