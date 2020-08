La reina Sofia reapareix comprant a Palma després de la marxa del rei emèrit

Mentre es manté el secretisme sobre el parador de Joan Carles I fora d’Espanya, la reina Sofia apareix a Palma. L’altra imatge més buscada del temporal dels reis emèrits ja ha arribat, en primícia a la revista ¡Hola!: la reina Sofia va anar de compres a un centre comercial de Palma dimecres a última hora de la tarda amb la seva germana Irene. Portava uns pantalons blancs informals, d’aquells amples que acostuma a portar quan és de vacances a Marivent, i, naturalment, mascareta.

Encara que l'expressió de la reina emèrita quedava oculta, es pot veure com va mirar a la càmera i va saludar els reporters amb un gest amable i serè, un recurs prou eficaç entre les figures públiques per fingir normalitat quan les coses van mal dades. La reina Sofia va arribar a Palma la setmana passada, abans que es fes pública la sortida del rei emèrit de l’Estat. A més de la seva germana, està acompanyada de la infanta Elena. Està previst que els reis Felip i Letizia arribin a Son Vent aquest cap de setmana.

Les vacances de tothom qui en té estan marcades per les restriccions del coronavirus i, en el cas de les reials, plou sobre mullat amb l’escàndol de Joan Carles I. Segons va publicar la revista Vanity Fair, la tradicional recepció a les autoritats autonòmiques i locals al Palau de l’Almudaina es podria veure reduïda a una reunió selecta d’autoritats, i enguany no se celebrarà la Copa del Rei de vela. Malgrat tot, no està descartat que els reis facin alguna activitat per promocionar l’illa de Mallorca com han fet en altres llocs d’Espanya en les últimes setmanes.