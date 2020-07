Vivienne Westwood es manifesta per Londres dins d'una gàbia en favor de Julian Assange

"Soc el canari a la gàbia", cridava ahir per Londres la dissenyadora de moda Vivienne Westwood, que als 79 anys continua sent tan abanderada del punk com quan ella i el seu marit, Malcolm McLaren, van fundar aquest moviment al Regne Unit. En aquesta ocasió la creadora cridava en defensa de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que està pendent de la decisió que prengui al setembre el Regne Unit sobre la seva extradició als Estats Units, on se l'acusa de violar la llei d'espionatge.

Per a la seva protesta, Vivienne Westwood es va posar dins d'una gàbia gegant instal·lada a sobre d'un camió. Per completar la performance, es va vestir amb un vestit sastre de color groc fluorescent, una gorra multicolor i unes botes fosques que recorden quins són els seus orígens estètics. Aquell "canari", com ella mateixa cridava, deia a través del megàfon: "Els Estats Units creuen que són el país de Déu, l'única força democràtica al món, però ells són els més corruptes de tots. [...] Revelar la veritat no és un delicte". L'anglesa considera l'extradició d'Assange com un atac a la llibertat d'expressió i opina que "estem perduts sense ella".