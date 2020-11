Mor als 91 anys Elsa Raven, recordada pel seu paper a 'Titanic'

L'actriu Elsa Raven ha mort aquest dimarts als 91 anys al seu domicili de Los Angeles, segons ha confirmat el seu agent, David Shaul. Per ara no es coneixen detalls de com els 15 nebots de l'actriu, que no tenia fills, organitzaran el funeral.

La intèrpret, que es deia Elsa Rabinowitz, va dedicar gran part de la seva vida al món de l'espectacle. Tot i que també va fer televisió, va ser al cinema on més èxit va obtenir gràcies especialment a dues pel·lícules. La primera va ser Retorn al futur, on va fer de representant de la Societat de Conservació de Hill Valley, una dona que demana diners per salvar la torre del rellotge. És recordada l'escena en què assalta Marty McFly perquè doni diners per a la causa mentre està besant-se amb la nòvia.

651x366 Elsa Raven a 'Regreso al futuro' / UNIVERSAL Elsa Raven a 'Regreso al futuro' / UNIVERSAL

Al cap dels anys va tenir un paper a l'exitosa Titanic, que el 1998 va guanyar onze premis Oscar. Tot i que James Cameron, el director del film, va retallar bona part de la participació de Raven, la seva escena del final del film és també molt recordada. A la pel·lícula l'actriu va donar vida a Ida Straus, que viatjava amb el seu marit, Isidor, i la seva donzella, Ellen Bird. La parella d'avis, al final del film, apareix abraçada i estirada al llit mentre el vaixell s'enfonsa. De fet, aquesta escena es pot veure al videoclip de My heart will go on, cançó principal de la banda sonora, interpretada per Céline Dion. També va tenir un paper al film El carter sempre truca dues vegades i a la sèrie El príncep de Bel-air. Actualment encara formava part de l'Acadèmia del Cinema.