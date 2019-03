Albert Rivera aparca la precampanya per anar a un concert de Bertín Osborne

El presidenciable espanyol Albert Rivera va permetre's una aturada en la intensa precampanya de cara a les eleccions generals que està protagonitzant al costat de la resta de partits per gaudir de la música del seu "amic" Bertín Osborne, que presentava dilluns a la nit el seu últim disc de ranxeres, 'Yo debí enamorarme de tu madre'. El polític, que hi va arribar per sorpresa i en solitari, només va dir que l'artista "és un amic" que l'havia "invitat" i que hi anava a "disfrutar una estona".

651x1066 Albert Rivera va destacar el concert d'Osborne a Instagram només quan va dedicar una cançó a Veneçuela / INSTAGRAM @albertriveradiaz Albert Rivera va destacar el concert d'Osborne a Instagram només quan va dedicar una cançó a Veneçuela / INSTAGRAM @albertriveradiaz

En abandonar el 'photocall', tal com relaten diversos mitjans, Rivera es va instal·lar en una de les tribunes del Teatro Calderón, on el van acompanyar altres amants de les ranxeres del seu mateix partit com, per exemple, Fernando de Páramo, secretari de comunicació de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra, vicepresident segon del Parlament de Catalunya i secretari d'acció institucional en el comitè executiu de Ciutadans, i Carlos Cuadrado, secretari de finances de la formació taronja. De tot el concert, el moment preferit del de la Barceloneta va ser quan Osborne va dedicar una cançó a Veneçuela, cosa que va destacar en els 'stories' del seu compte d'Instagram amb un emoji de la bandera del país sud-americà. L'escenari recreava Veneçuela, d'on és l'esposa d'Osborne, amb les llums dels focus, que van agafar els colors de la bandera.

651x973 Lydia Lozano també va estar al concert de Bertín Osborne / EFE Lydia Lozano també va estar al concert de Bertín Osborne / EFE

Però no tots els polítics que van acompanyar Rivera eren del seu partit, també n'hi va haver de formacions com el PP. El representant dels populars al recital de ranxeres va ser Ángel Acebes, que hi va acudir amb la seva dona, Ana Pérez. Més enllà de la política institucional hi va haver personatges de la talla de l'empresari Florentino Pérez, la humorista Paz Padilla, la televisiva Lydia Lozano i el cantant Pitingo.