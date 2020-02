Els ducs de Sussex deixaran de ser ‘royals’ el 31 de març

Ja hi ha data: el príncep Enric i la seva dona, Meghan Markle, deixaran de representar la monarquia britànica el 31 de març, informava ahir el matrimoni. A partir d’aquesta data, els ducs de Sussex estaran oficialment en sintonia amb el que van anunciar al gener: fer un pas enrere en les seves funcions com a membres de la reialesa.

A l’abril, per tant, ja no tindran cap oficina al Palau de Buckingham i passaran a estar representats únicament per un equip de la seva fundació benèfica. Les pròximes setmanes tots dos tenen a l’agenda els últims sis esdeveniments oficials, que inclouen la participació del príncep en una gravació amb l’estrella de rock John Bon Jovi. El seu últim compromís oficial és un servei religiós el Dia de la Mancomunitat de Nacions. A aquesta informació se n’hi afegeix una del Daily Mail que assegura que la reina els hauria prohibit fer servir l’etiqueta royal a les xarxes i comercialment. Però seguiran sent ducs de Sussex, ja que això es un regal de la reina a ell pel seu casament.