Elsa Pataky i Chris Hemsworth alliberen diables de Tasmània a l'Austràlia continental

Un grup ecologista ha alliberat més de 25 diables de Tasmània a l'Austràlia continental a través d'un projecte que busca reintroduir aquest animal en una zona del país en què hi ha constància que va habitar fa 300 anys. L'ONG Aussie Ark pretén salvar aquest emblemàtic animal, que en l'actualitat habita a l'illa australiana de Tasmània i la població del qual ha estat delmada per un tumor facial, tal com informa Efe. L'entitat també vol restablir amb la introducció l'ecosistema, que avui dia està amenaçat per espècies invasores, les quals també han contribuït a la desaparició de l'espècie.

L'actor australià Chris Hemsworth, que encarna el personatge de Thor en la saga de pel·lícules de Marvel, i la seva dona, l'actriu espanyola Elsa Pataky, han ajudat a alliberar 11 exemplars al santuari Barrington Tops, a uns 300 quilòmetres al nord de Sydney, que se sumen a 15 espècimens retornats abans. L'ajuda de la parella, famosos arreu del món, ha aconseguit donar visibilitat a aquesta iniciativa, que s'ha divulgat ara però que es va produir a mitjans de setembre. Hemsworth i Pataky van acudir a la cita força abrigats i molt menys arreglats del que els solem veure i van alliberar davant les càmeres de 7 News 11 diables de Tasmània per la reserva, que te 400 hectàrees.

El projecte pretén també restaurar l'ecosistema australià, que va ser alterat després de l'arribada dels colons britànics a la fi del segle XVIII, i alliberar-lo de depredadors salvatges introduïts com dingos, gats o guineus. Els investigadors de les ONG, que ja han criat 400 exemplars de diables de Tasmània – Sarcophilus harrisii és el seu nom científic– en captivitat, controlaran els moviments d'aquests marsupials amb la finalitat de seguir els progressos que fan en l'adaptació a la seva nova vida salvatge. Els diables de Tasmània van desaparèixer del territori continental d'Austràlia fa 300 anys, principalment per culpa dels dingos, una espècie invasora descendent del llop asiàtic.