Comença el judici de Johnny Depp contra ‘The Sun’

L’actor nord-americà Johnny Depp es troba en plena lluita contra el diari The Sun, que el va assenyalar com a maltractador, cosa que ell està disposat a desmentir davant del jurat de totes totes. “No és i mai ha estat un maltractador de dones”, va sostenir aquest dimarts la seva defensa en la primera cita del judici de l’actor contra The Sun, de 57 anys, on també hi va haver la seva exdona Amber Heard, de 34.

La querella va ser interposada per l’estrella de Hollywood contra el grup amo de The Sun, que en un article el va qualificar de “maltractador de dones”. Davant d’aquella acusació, l’advocat de Depp, David Sherborne, diu que va haver d’emprendre el judici no per “una qüestió de diners” sinó de “justícia”. L’article divulgat pel diari al·ludia a les acusacions de Heard sobre Depp, incidint en el fet l’actor va ser violent amb ella durant el seu matrimoni, cosa que Depp nega categòricament. “Heard s’ha inventat aquestes històries de violència greu. Ell no és i mai ha estat un maltractador de dones. De fet, sosté que va ser Heard qui va començar les baralles físiques, qui li va donar cops de puny i el va colpejar; ella va ser l’agressora, no ell”, va indicar l’advocat en la primera cita del judici, on Heard era present però en què encara no va declarar.

El lletrat de Depp també va apuntar que la “naturalesa tan oposada entre les evidències aportades per Depp i Heard és una de les característiques d’aquest cas, i el tribunal ha de resoldre els seus testimonis contradictoris, i no hi ha espai per a mitges tintes, i una banda està mentint obertament”. “O bé Johnny Depp és culpable de ser un maltractador de dones per haver agredit la seva exdona en diverses ocasions, ocasionant-li les lesions més horribles, o ha estat acusat de manera molt greu i equivocada”, va concloure l’advocat.